https://ria.ru/20211113/putin-1758910971.html

Россию "раздербанили" бы без Путина, заявил Лукашенко

Россию "раздербанили" бы без Путина, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.11.2021

Россию "раздербанили" бы без Путина, заявил Лукашенко

Россию уже разорвали бы на части, если бы во главе страны не стоял Владимир Путин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:48

2021-11-13T14:48

2021-11-13T15:02

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россию уже разорвали бы на части, если бы во главе страны не стоял Владимир Путин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря в том числе и президенту Путину, спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758912530.html

белоруссия

россия

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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия