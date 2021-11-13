https://ria.ru/20211113/putin-1758903989.html

Путин поздравил театр Вахтангова с вековым юбилеем

Путин поздравил театр Вахтангова с вековым юбилеем - РИА Новости, 13.11.2021

Путин поздравил театр Вахтангова с вековым юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с вековым юбилеем, отметив вклад вахтанговцев в... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T13:20

2021-11-13T13:20

2021-11-13T13:20

культура

владимир путин

театр имени е. вахтангова

культура

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с вековым юбилеем, отметив вклад вахтанговцев в культурную жизнь России.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас со 100-летним юбилеем Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. История вашего театра поистине впечатляет. Основанный великим Евгением Багратионовичем Вахтанговым, с первых же дней он стал ярким явлением в культурной жизни Москвы и всей страны", - говорится в телеграмме, адресованной театральному коллективу.Глава государства отметил, что каждая премьера театра превращалась в праздник, вызывала неподдельный общественный интерес и живо обсуждалась поклонниками драматического искусства. "Безусловно, что за таким блистательным, непреходящим успехом – большой вдохновенный труд многих поколений "вахтанговцев": режиссеров, актеров, музыкантов, художников, представителей других творческих профессий – мастеров и созидателей", - подчеркнул президент.Он также отметил, что, сохраняя традиции и наследие предшественников, театр открыт и для новаторства, смелых экспериментов, чтобы радовать публику интересными постановками и грандиозными фестивалями.Ранее в пресс-службе театра сообщили РИА Новости, что отметят юбилей днем тишины. "Мы отдадим сцену тем, кто в течение века бережно хранил, передавал и приумножал традиции и славу Вахтанговского театра. Зрительный зал окутает дымка приглушенного света. Из глубины сцены мы услышим голоса ушедших актеров. Здесь можно будет посидеть, послушать, кого-то вспомнить, погрустить, а может быть, и улыбнуться", - говорилось в сообщении.

https://ria.ru/20211113/teatr-1758567836.html

https://ria.ru/20211108/vakhtangovskiy-1758021617.html

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владимир путин, театр имени е. вахтангова, культура