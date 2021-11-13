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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211113/putin-1758903989.html
Путин поздравил театр Вахтангова с вековым юбилеем
Путин поздравил театр Вахтангова с вековым юбилеем - РИА Новости, 13.11.2021
Путин поздравил театр Вахтангова с вековым юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с вековым юбилеем, отметив вклад вахтанговцев в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T13:20
2021-11-13T13:20
культура
владимир путин
театр имени е. вахтангова
культура
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с вековым юбилеем, отметив вклад вахтанговцев в культурную жизнь России.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас со 100-летним юбилеем Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. История вашего театра поистине впечатляет. Основанный великим Евгением Багратионовичем Вахтанговым, с первых же дней он стал ярким явлением в культурной жизни Москвы и всей страны", - говорится в телеграмме, адресованной театральному коллективу.Глава государства отметил, что каждая премьера театра превращалась в праздник, вызывала неподдельный общественный интерес и живо обсуждалась поклонниками драматического искусства. "Безусловно, что за таким блистательным, непреходящим успехом – большой вдохновенный труд многих поколений "вахтанговцев": режиссеров, актеров, музыкантов, художников, представителей других творческих профессий – мастеров и созидателей", - подчеркнул президент.Он также отметил, что, сохраняя традиции и наследие предшественников, театр открыт и для новаторства, смелых экспериментов, чтобы радовать публику интересными постановками и грандиозными фестивалями.Ранее в пресс-службе театра сообщили РИА Новости, что отметят юбилей днем тишины. "Мы отдадим сцену тем, кто в течение века бережно хранил, передавал и приумножал традиции и славу Вахтанговского театра. Зрительный зал окутает дымка приглушенного света. Из глубины сцены мы услышим голоса ушедших актеров. Здесь можно будет посидеть, послушать, кого-то вспомнить, погрустить, а может быть, и улыбнуться", - говорилось в сообщении.
https://ria.ru/20211113/teatr-1758567836.html
https://ria.ru/20211108/vakhtangovskiy-1758021617.html
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владимир путин, театр имени е. вахтангова, культура
13:20 13.11.2021
 
Путин поздравил театр Вахтангова с вековым юбилеем

Путин поздравил театр Вахтангова со столетием и отметил его вклад в культуру России

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоТеатр имени Евгения Вахтангова
Театр имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с вековым юбилеем, отметив вклад вахтанговцев в культурную жизнь России.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Евгений Вахтангов с сыном на пятилетней годовщине со дня основания Третьей студии Московского Художественного Театра - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
02:04
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова
"Поздравляю вас со 100-летним юбилеем Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. История вашего театра поистине впечатляет. Основанный великим Евгением Багратионовичем Вахтанговым, с первых же дней он стал ярким явлением в культурной жизни Москвы и всей страны", - говорится в телеграмме, адресованной театральному коллективу.
Глава государства отметил, что каждая премьера театра превращалась в праздник, вызывала неподдельный общественный интерес и живо обсуждалась поклонниками драматического искусства. "Безусловно, что за таким блистательным, непреходящим успехом – большой вдохновенный труд многих поколений "вахтанговцев": режиссеров, актеров, музыкантов, художников, представителей других творческих профессий – мастеров и созидателей", - подчеркнул президент.
Он также отметил, что, сохраняя традиции и наследие предшественников, театр открыт и для новаторства, смелых экспериментов, чтобы радовать публику интересными постановками и грандиозными фестивалями.
Ранее в пресс-службе театра сообщили РИА Новости, что отметят юбилей днем тишины. "Мы отдадим сцену тем, кто в течение века бережно хранил, передавал и приумножал традиции и славу Вахтанговского театра. Зрительный зал окутает дымка приглушенного света. Из глубины сцены мы услышим голоса ушедших актеров. Здесь можно будет посидеть, послушать, кого-то вспомнить, погрустить, а может быть, и улыбнуться", - говорилось в сообщении.
Художественный руководитель Театра имени Евг. Вахтангова Римас Туминас (в центре) общается с журналистами после окончания спектакля Война и мир в фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра. - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 17:28Культура
В Театре Вахтангова рассказали, как отметят столетие
 
КультураВладимир ПутинТеатр имени Е. ВахтанговаКультура
 
 
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