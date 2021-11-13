https://ria.ru/20211113/putin-1758891830.html
Путин призвал ЕС работать с организаторами перевозок мигрантов
Путин призвал ЕС работать с организаторами перевозок мигрантов - РИА Новости, 13.11.2021
Путин призвал ЕС работать с организаторами перевозок мигрантов
Правоохранительные органы и спецслужбы европейских стран должны работать по вопросам мигрантов с теми странами, откуда они хотят пройти в ЕС, в том числе с... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:26
2021-11-13T11:26
2021-11-13T12:01
в мире
европа
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы и спецслужбы европейских стран должны работать по вопросам мигрантов с теми странами, откуда они хотят пройти в ЕС, в том числе с Белоруссией, заявил президент России Владимир Путин."Если есть нарушение закона, то пускай правоохранительные органы и спецслужбы этих стран работают по этим группам. Ну, работают вместе, конечно, со странами, через которые пытаются пройти мигранты в Европу, в том числе и с Белоруссией", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20211113/deti-1758891520.html
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в мире, европа, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, владимир путин
11:26 13.11.2021 (обновлено: 12:01 13.11.2021)
Путин призвал ЕС работать с организаторами перевозок мигрантов
Путин призвал спецслужбы в ЕС работать с организаторами перевозок мигрантов