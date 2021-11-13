https://ria.ru/20211113/putin-1758891378.html
Российская стратегическая авиация летает по своим маршрутам, заявил Путин
Российская стратегическая авиация летает по своим маршрутам, заявил Путин - РИА Новости, 13.11.2021
Российская стратегическая авиация летает по своим маршрутам, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о патрулировании российской и белорусской авиации, заявил, что... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:22
2021-11-13T11:22
2021-11-13T11:22
безопасность
минск
москва
владимир путин
александр лукашенко
балтия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о патрулировании российской и белорусской авиации, заявил, что Москва и Минск проводят плановые учения на постоянной основе, и стратегическая авиация регулярно летает и по своим маршрутам.Лукашенко ранее заявил, что российская и белорусская авиация будут мониторить границу с Польшей, странами Балтии, Украиной."Ну не то, чтобы обратился. Стратегическая авиация - она для решения подобных кризисов ничего сделать не может. У нас проводятся плановые учения с белорусскими коллегами, мы делаем это на постоянной основе", - сказал он в интервью на канале "Россия 24"."Наши западные партнеры проводят учения постоянно. На регулярной и на нерегулярной основе. Внеплановые различного рода. Мы тоже делаем это. И наша стратегическая авиация регулярно тоже летает и по своим маршрутам патрулирования, факт присутствия нашей стратегической авиации обозначен", - добавил он.
https://ria.ru/20211110/polet-1758467952.html
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безопасность, минск, москва, владимир путин, александр лукашенко, балтия
Российская стратегическая авиация летает по своим маршрутам, заявил Путин
Путин прокомментировал слова Лукашенко о патрулировании российской и белорусской авиации