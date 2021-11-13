https://ria.ru/20211113/putin-1758890382.html
Российские компании не перевозили мигрантов в Минск, заявил Путин
Российские компании не перевозили мигрантов в Минск, заявил Путин - РИА Новости, 13.11.2021
Российские компании не перевозили мигрантов в Минск, заявил Путин
Российские авиакомпании не перевозили людей, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:11
2021-11-13T11:11
2021-11-13T11:34
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские авиакомпании не перевозили людей, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, заявил президент РФ Владимир Путин.По данным, которые передал Путину его белорусский коллега Александр Лукашенко, такими перевозками не занималась и "Белавиа"."Наши авиационные компании не возят этих людей. Вообще ни одна наша компания не возит. Кстати и "Белавиа", как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели", - сказал Путин в интервью в эфире канала "Россия 24".Мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24"."Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211112/belavia-1758696921.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211113/razgovor-1758890213.html
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в мире, белоруссия, польша, белавиа, минск, владимир путин, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:11 13.11.2021 (обновлено: 11:34 13.11.2021)
Российские компании не перевозили мигрантов в Минск, заявил Путин
Путин: Лукашенко заявил, что "Белавиа" не перевозит оказавшихся на границе с Польшей людей