https://ria.ru/20211113/putin-1758890382.html

Российские компании не перевозили мигрантов в Минск, заявил Путин

Российские компании не перевозили мигрантов в Минск, заявил Путин - РИА Новости, 13.11.2021

Российские компании не перевозили мигрантов в Минск, заявил Путин

Российские авиакомпании не перевозили людей, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2021

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские авиакомпании не перевозили людей, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, заявил президент РФ Владимир Путин.По данным, которые передал Путину его белорусский коллега Александр Лукашенко, такими перевозками не занималась и "Белавиа"."Наши авиационные компании не возят этих людей. Вообще ни одна наша компания не возит. Кстати и "Белавиа", как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели", - сказал Путин в интервью в эфире канала "Россия 24".Мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24"."Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211112/belavia-1758696921.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/razgovor-1758890213.html

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в мире, белоруссия, польша, белавиа, минск, владимир путин, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии