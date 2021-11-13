https://ria.ru/20211113/putin-1758889113.html
Россия не связана с ситуацией на границе Белоруссии и Польши, заявил Путин
Россия не связана с ситуацией на границе Белоруссии и Польши, заявил Путин - РИА Новости, 13.11.2021
Россия не связана с ситуацией на границе Белоруссии и Польши, заявил Путин
Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, но на Москву пытаются без повода возложить ответственность, заявил... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:02
2021-11-13T11:02
2021-11-13T11:38
в мире
белоруссия
польша
владимир путин
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, но на Москву пытаются без повода возложить ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот, на нас пытаются совершенно по любому поводу и без всякого повода ответственность возложить. … Еще раз хочу подчеркнуть, Россия здесь абсолютно ни при чем, мы совершенно не участвуем ни в каких процессах", - сказал Путин в интервью на "России 24".
https://ria.ru/20211113/situatsiya-1758869358.html
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в мире, белоруссия, польша, владимир путин, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:02 13.11.2021 (обновлено: 11:38 13.11.2021)
Россия не связана с ситуацией на границе Белоруссии и Польши, заявил Путин
Путин заявил, что Россия совершенно ни при чем в ситуации на границе Белоруссии и Польши