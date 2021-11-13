https://ria.ru/20211113/putin-1758889113.html

Россия не связана с ситуацией на границе Белоруссии и Польши, заявил Путин

Россия не связана с ситуацией на границе Белоруссии и Польши, заявил Путин - РИА Новости, 13.11.2021

Россия не связана с ситуацией на границе Белоруссии и Польши, заявил Путин

Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, но на Москву пытаются без повода возложить ответственность, заявил... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T11:02

2021-11-13T11:02

2021-11-13T11:38

в мире

белоруссия

польша

владимир путин

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758289188_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_789fca85574faa0da363ab4901bbd3c7.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, но на Москву пытаются без повода возложить ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот, на нас пытаются совершенно по любому поводу и без всякого повода ответственность возложить. … Еще раз хочу подчеркнуть, Россия здесь абсолютно ни при чем, мы совершенно не участвуем ни в каких процессах", - сказал Путин в интервью на "России 24".

https://ria.ru/20211113/situatsiya-1758869358.html

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, владимир путин, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии