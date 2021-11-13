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Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом
Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом - РИА Новости, 13.11.2021
Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом
НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России, заявил Владимир РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:59
2021-11-13T12:03
безопасность
сша
нато
черное море
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России, заявил Владимир Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24"."Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация. &lt;...&gt; Дело в том, что у них на борту — боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", — отметил глава государства.Глава государства сообщил, что российское военное ведомство тоже предложило провести незапланированные учения в этой акватории, чтобы ответить на действия Вашингтона. Однако, по словам Путина, это нецелесообразно: нет смысла нагнетать обстановку. Поэтому Минобороны "ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей". Ранее шестой флот американских ВМС заявил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.В российском внешнеполитическом ведомстве назвали сложившуюся ситуацию "игрой с огнем".
https://ria.ru/20211108/nato-1758065206.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/nato-1758844854.html
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безопасность, сша, нато, черное море, россия, владимир путин
10:59 13.11.2021 (обновлено: 12:03 13.11.2021)
 
Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом

Путин назвал серьезным вызовом для России незапланированные учения НАТО в Черном море

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России, заявил Владимир Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
"Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация. <...> Дело в том, что у них на борту — боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", — отметил глава государства.
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Ранее шестой флот американских ВМС заявил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали сложившуюся ситуацию "игрой с огнем".
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Военный эксперт рассказал, чем "полезна" активность НАТО у границ России
 
БезопасностьСШАНАТОЧерное мореРоссияВладимир Путин
 
 
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