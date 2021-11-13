https://ria.ru/20211113/putin-1758888727.html

Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом

Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом - РИА Новости, 13.11.2021

Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом

НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России, заявил Владимир РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:59

2021-11-13T10:59

2021-11-13T12:03

безопасность

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черное море

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России, заявил Владимир Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24"."Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация. <...> Дело в том, что у них на борту — боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", — отметил глава государства.Глава государства сообщил, что российское военное ведомство тоже предложило провести незапланированные учения в этой акватории, чтобы ответить на действия Вашингтона. Однако, по словам Путина, это нецелесообразно: нет смысла нагнетать обстановку. Поэтому Минобороны "ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей". Ранее шестой флот американских ВМС заявил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.В российском внешнеполитическом ведомстве назвали сложившуюся ситуацию "игрой с огнем".

https://ria.ru/20211108/nato-1758065206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/nato-1758844854.html

сша

черное море

россия

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безопасность, сша, нато, черное море, россия, владимир путин