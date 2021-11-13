10:59 13.11.2021 (обновлено: 12:03 13.11.2021)
Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом
Путин назвал серьезным вызовом для России незапланированные учения НАТО в Черном море
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России, заявил Владимир Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
"Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация. <...> Дело в том, что у них на борту — боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", — отметил глава государства.
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Глава государства сообщил, что российское военное ведомство тоже предложило провести незапланированные учения в этой акватории, чтобы ответить на действия Вашингтона. Однако, по словам Путина, это нецелесообразно: нет смысла нагнетать обстановку. Поэтому Минобороны "ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей".
Ранее шестой флот американских ВМС заявил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали сложившуюся ситуацию "игрой с огнем".