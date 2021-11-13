https://ria.ru/20211113/putin-1758888074.html

Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом, заявил Путин

Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом, заявил Путин - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко готовы поговорить друг с другом, и... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:51

2021-11-13T10:51

2021-11-13T11:31

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владимир путин

ангела меркель

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко готовы поговорить друг с другом, и надеется, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию."Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет - это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", - сообщается в Telegram-канале "Вести24" со ссылкой на интервью Путина."Я все-таки исхожу из того, что решение должно быть найдено - и в интересах Белоруссии, и в интересах европейских стран, и Польши в том числе, и Федеративной Республики, и других стран, потому что их социальные системы все-таки перенапряжены", - сказал Путин в интервью на "России 24".Он добавил, что также нужно создавать условия для того, чтобы трудоустроить мигрантов и решать вопросы, которые не были решены до конца.На границе Белоруссии и Польши в последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211110/merkel-1758424429.html

белоруссия

минск

германия

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в мире, белоруссия, минск, германия, польша, владимир путин, ангела меркель, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии