10:51 13.11.2021 (обновлено: 11:31 13.11.2021)
Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом, заявил Путин
Путин надеется, что Лукашенко и Меркель проведут переговоры в ближайшее время
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко готовы поговорить друг с другом, и надеется, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию.
"Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет - это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", - сообщается в Telegram-канале "Вести24" со ссылкой на интервью Путина.
"Я все-таки исхожу из того, что решение должно быть найдено - и в интересах Белоруссии, и в интересах европейских стран, и Польши в том числе, и Федеративной Республики, и других стран, потому что их социальные системы все-таки перенапряжены", - сказал Путин в интервью на "России 24".
Он добавил, что также нужно создавать условия для того, чтобы трудоустроить мигрантов и решать вопросы, которые не были решены до конца.
"Как мне сообщил Александр Григорьевич Лукашенко, прекращены работы по вопросам, связанным с размещением беженцев, по строительству лагерей для них и так далее. Но надеюсь, что прямой контакт между руководством Белоруссии и руководителями ведущих стран Евросоюза поможет решить эти проблемы", - добавил Путин.
На границе Белоруссии и Польши в последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.