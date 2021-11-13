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Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом, заявил Путин
Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом, заявил Путин - РИА Новости, 13.11.2021
Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин считает, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко готовы поговорить друг с другом, и... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:51
2021-11-13T11:31
в мире
белоруссия
минск
германия
польша
владимир путин
ангела меркель
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко готовы поговорить друг с другом, и надеется, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию."Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет - это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", - сообщается в Telegram-канале "Вести24" со ссылкой на интервью Путина."Я все-таки исхожу из того, что решение должно быть найдено - и в интересах Белоруссии, и в интересах европейских стран, и Польши в том числе, и Федеративной Республики, и других стран, потому что их социальные системы все-таки перенапряжены", - сказал Путин в интервью на "России 24".Он добавил, что также нужно создавать условия для того, чтобы трудоустроить мигрантов и решать вопросы, которые не были решены до конца.На границе Белоруссии и Польши в последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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в мире, белоруссия, минск, германия, польша, владимир путин, ангела меркель, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:51 13.11.2021 (обновлено: 11:31 13.11.2021)
 
Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом, заявил Путин

Путин надеется, что Лукашенко и Меркель проведут переговоры в ближайшее время

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко готовы поговорить друг с другом, и надеется, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию.
"Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет - это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", - сообщается в Telegram-канале "Вести24" со ссылкой на интервью Путина.
"Я все-таки исхожу из того, что решение должно быть найдено - и в интересах Белоруссии, и в интересах европейских стран, и Польши в том числе, и Федеративной Республики, и других стран, потому что их социальные системы все-таки перенапряжены", - сказал Путин в интервью на "России 24".
Он добавил, что также нужно создавать условия для того, чтобы трудоустроить мигрантов и решать вопросы, которые не были решены до конца.
"Как мне сообщил Александр Григорьевич Лукашенко, прекращены работы по вопросам, связанным с размещением беженцев, по строительству лагерей для них и так далее. Но надеюсь, что прямой контакт между руководством Белоруссии и руководителями ведущих стран Евросоюза поможет решить эти проблемы", - добавил Путин.
На границе Белоруссии и Польши в последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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В миреБелоруссияМинскГерманияПольшаВладимир ПутинАнгела МеркельАлександр ЛукашенкоРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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