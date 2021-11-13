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https://ria.ru/20211113/pushkov-1758865775.html
Пушкова рассмешил параноик Климкин
Пушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине - РИА Новости, 13.11.2021
Пушкова рассмешил параноик Климкин
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что миграционный кризис на границе Польши якобы является... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T00:55
2021-11-13T01:01
в мире
украина
литва
белоруссия
алексей пушков
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александр лукашенко
павел климкин
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что миграционный кризис на границе Польши якобы является "спланированной операцией" России и Белоруссии.Как утверждает экс-министр, мигранты пойдут на границу Украины, когда "Польша и Литва будут эффективно защищаться". По его словам, страна "наполовину окружена", а происходящее является "очень последовательной системной работой по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины"."У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-белорусской границе, видите ли, угрожают Украине!" – написал Пушков в своем Telegram-канале.При этом сенатор задался вопросом, для чего беженцам может понадобиться Украина. "На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает. Ответ один: "Украина окружена!". Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах", - добавил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, украина, литва, белоруссия, алексей пушков, мид украины, александр лукашенко, павел климкин, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
00:55 13.11.2021 (обновлено: 01:01 13.11.2021)
 
Пушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине

Сенатор Пушков раскритиковал заявление Климкина об "угрозе" Украине из-за мигрантов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что миграционный кризис на границе Польши якобы является "спланированной операцией" России и Белоруссии.
Как утверждает экс-министр, мигранты пойдут на границу Украины, когда "Польша и Литва будут эффективно защищаться". По его словам, страна "наполовину окружена", а происходящее является "очень последовательной системной работой по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины".
"У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-белорусской границе, видите ли, угрожают Украине!" – написал Пушков в своем Telegram-канале.
При этом сенатор задался вопросом, для чего беженцам может понадобиться Украина. "На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает. Ответ один: "Украина окружена!". Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах", - добавил он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польские полицейские на границе Польши и Белоруссии в районе пропускного пункта Кузница - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 14:59
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В миреУкраинаЛитваБелоруссияАлексей ПушковМИД УкраиныАлександр ЛукашенкоПавел КлимкинРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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