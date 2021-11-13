https://ria.ru/20211113/proverki-1758917603.html

Россиян ждут "сплошные проверки" на дорогах

В пяти российских регионах пройдут "сплошные проверки" на дорогах - РИА Новости, 13.11.2021

Россиян ждут "сплошные проверки" на дорогах

ГИБДД анонсировала масштабный рейд в пяти российских регионах в эти выходные. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:33

2021-11-13T15:33

2021-11-13T15:59

челябинская область

белгородская область

самарская область

ивановская область

авто

кабардино-балкарская республика (кбр)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ГИБДД анонсировала масштабный рейд в пяти российских регионах в эти выходные.В рамках "сплошных проверок" инспекторы намерены останавливать как можно больше, чтобы выявить нетрезвых водителей, а также других нарушителей ПДД.Как сообщили региональные ГИБДД, профилактические мероприятия в эти выходные пройдут в Кабардино-Балкарии, Белгородской, Ивановской, Самарской и Челябинской областях.В последней период проверок продлится до 26 ноября, основной целью рейда ведомство назвало профилактику наездов на пешеходов. Наряды ДПС разместятся в местах с большим трафиком. Также с участниками дорожного движения будут проводить разъяснительные беседы. В остальных регионах "сплошные проверки" будут направлены на профилактику нетрезвого вождения и связанных с ним ДТП."За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет", — предупредило самарское ГИБДД.В Ивановской области рейды продлятся до четверга. В Белгородской инспекторы начали три типа проверок: ведомство намерено выявлять езду в состоянии алкогольного опьянения, нарушения правил перевозки детей, а также бороться с пешеходами, не соблюдающими ПДД.

https://ria.ru/20211012/ezda-1754130614.html

челябинская область

белгородская область

самарская область

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, белгородская область, самарская область, ивановская область, авто, кабардино-балкарская республика (кбр)