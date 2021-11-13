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Россиян ждут "сплошные проверки" на дорогах
В пяти российских регионах пройдут "сплошные проверки" на дорогах - РИА Новости, 13.11.2021
Россиян ждут "сплошные проверки" на дорогах
ГИБДД анонсировала масштабный рейд в пяти российских регионах в эти выходные. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:33
2021-11-13T15:59
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белгородская область
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ГИБДД анонсировала масштабный рейд в пяти российских регионах в эти выходные.В рамках "сплошных проверок" инспекторы намерены останавливать как можно больше, чтобы выявить нетрезвых водителей, а также других нарушителей ПДД.Как сообщили региональные ГИБДД, профилактические мероприятия в эти выходные пройдут в Кабардино-Балкарии, Белгородской, Ивановской, Самарской и Челябинской областях.В последней период проверок продлится до 26 ноября, основной целью рейда ведомство назвало профилактику наездов на пешеходов. Наряды ДПС разместятся в местах с большим трафиком. Также с участниками дорожного движения будут проводить разъяснительные беседы. В остальных регионах "сплошные проверки" будут направлены на профилактику нетрезвого вождения и связанных с ним ДТП."За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет", — предупредило самарское ГИБДД.В Ивановской области рейды продлятся до четверга. В Белгородской инспекторы начали три типа проверок: ведомство намерено выявлять езду в состоянии алкогольного опьянения, нарушения правил перевозки детей, а также бороться с пешеходами, не соблюдающими ПДД.
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белгородская область
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челябинская область, белгородская область, самарская область, ивановская область, авто, кабардино-балкарская республика (кбр)
15:33 13.11.2021 (обновлено: 15:59 13.11.2021)
 
В пяти российских регионах пройдут "сплошные проверки" на дорогах

ГИБДД предупредила водителей о "сплошных проверках" в пяти регионах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС ГИБДД во время рейда
Сотрудники ДПС ГИБДД во время рейда - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ГИБДД анонсировала масштабный рейд в пяти российских регионах в эти выходные.
В рамках "сплошных проверок" инспекторы намерены останавливать как можно больше, чтобы выявить нетрезвых водителей, а также других нарушителей ПДД.
Как сообщили региональные ГИБДД, профилактические мероприятия в эти выходные пройдут в Кабардино-Балкарии, Белгородской, Ивановской, Самарской и Челябинской областях.
В последней период проверок продлится до 26 ноября, основной целью рейда ведомство назвало профилактику наездов на пешеходов. Наряды ДПС разместятся в местах с большим трафиком. Также с участниками дорожного движения будут проводить разъяснительные беседы. В остальных регионах "сплошные проверки" будут направлены на профилактику нетрезвого вождения и связанных с ним ДТП.
Сотрудник ГИБДД во время рейда в Москве по проверке автомобилей такси на соответствие правилам безопасности перевозок - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 08:11
СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду
"За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет", — предупредило самарское ГИБДД.
В Ивановской области рейды продлятся до четверга. В Белгородской инспекторы начали три типа проверок: ведомство намерено выявлять езду в состоянии алкогольного опьянения, нарушения правил перевозки детей, а также бороться с пешеходами, не соблюдающими ПДД.
 
Челябинская областьБелгородская областьСамарская областьИвановская областьАвтоКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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