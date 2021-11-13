https://ria.ru/20211113/preparat-1758874234.html

В России зарегистрировали инъекционный препарат от коронавируса "Арепливир"

В России зарегистрировали инъекционный препарат от коронавируса "Арепливир" - РИА Новости, 13.11.2021

В России зарегистрировали инъекционный препарат от коронавируса "Арепливир"

В России зарегистрирован препарат от COVID-19 "Арепливир", ему разрешен ввод в гражданский оборот на пять лет, следует из государственного реестра лекарственных РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T06:33

2021-11-13T06:33

2021-11-13T07:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

анатолий альтштейн

арепливир

промомед

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России зарегистрирован препарат от COVID-19 "Арепливир", ему разрешен ввод в гражданский оборот на пять лет, следует из государственного реестра лекарственных средств.Более эффективенИнъекционный препарат от коронавируса "Арепливир" лучше, чем аналогичный препарат в таблетках, проникает в клетки, дает более длительный эффект, а также более безопасен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя "Промомед"."Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности", - рассказал собеседник агентства.Компания "Промомед намерена сначала обеспечить препаратом Россию, а уже потом отправлять его на экспорт, ведутся переговоры, добавили в пресс-службе.БАД от коронавирусаРанее стало известно, что ученые 27-го Научного центра (НЦ) Минобороны создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз.Основными ингредиентами БАДов, разрабатываемых в 27-м научном центре, являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма.Снижают количество вирусовБАДы от коронавирусной инфекции можно использовать для полоскания горла, они могут снижать количество вирусов во рту, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн."Включение туда определенных добавок может снижать количество вирусов во рту - это может оказать положительное влияние на распространение этого вируса, лечить такого рода лекарства не могут", - пояснил ученый.Отвечая на вопрос, можно ли рекомендовать "КовБАД" к использованию, он отметил, что это зависит от того, насколько это безопасно, насколько он проверен по части безопасности. "В лучшем случае он будет немножко уменьшать передачу вируса, а в худшем будет совсем бесполезен. Рекомендовать его нужно с осторожностью", - добавил Альтштейн.

https://ria.ru/20211112/moloko-1758766382.html

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758403842.html

https://ria.ru/20211112/smertnost-1758833782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн, арепливир, промомед