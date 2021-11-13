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В Саратове потушили пожар на крыше типографии
В Саратове потушили пожар на крыше типографии - РИА Новости, 13.11.2021
В Саратове потушили пожар на крыше типографии
Пожарные потушили возгорание на кровле здания типографии в Саратове, охватившее 850 квадратных метров площади, никто не пострадал, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:54
2021-11-13T13:06
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные потушили возгорание на кровле здания типографии в Саратове, охватившее 850 квадратных метров площади, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 11.17 (10.17 мск) в ведомство поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного здания типографии по адресу: Саратов, проспект 50 Лет Октября, 109. В 12.56 (11.56 мск) пожар локализовали на площади 700 квадратных метров, ему присвоен второй повышенный номер вызова."В 13.20 (12.20 мск) объявлена ликвидация на площади 850 квадратных метров, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что тушение пожара проводилось по третьему повышенному номеру вызова.Замначальника главка МЧС по региону Алексей Власов сообщил журналистам, что в здании типографии по всей площади горела мансарда. По его словам, тушение пожара осложнял достаточно сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также недостаточное количество гидрантов и низкое давление в них.
саратов
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:54 13.11.2021 (обновлено: 13:06 13.11.2021)
 
В Саратове потушили пожар на крыше типографии

На крыше типографии в Саратове потушили пожар площадью 850 "квадратов"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПожарно-тактические учения
Пожарно-тактические учения - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные потушили возгорание на кровле здания типографии в Саратове, охватившее 850 квадратных метров площади, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 11.17 (10.17 мск) в ведомство поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного здания типографии по адресу: Саратов, проспект 50 Лет Октября, 109. В 12.56 (11.56 мск) пожар локализовали на площади 700 квадратных метров, ему присвоен второй повышенный номер вызова.
"В 13.20 (12.20 мск) объявлена ликвидация на площади 850 квадратных метров, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что тушение пожара проводилось по третьему повышенному номеру вызова.
Замначальника главка МЧС по региону Алексей Власов сообщил журналистам, что в здании типографии по всей площади горела мансарда. По его словам, тушение пожара осложнял достаточно сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также недостаточное количество гидрантов и низкое давление в них.
 
ПроисшествияСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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