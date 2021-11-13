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В Саратове потушили пожар на крыше типографии

В Саратове потушили пожар на крыше типографии - РИА Новости, 13.11.2021

В Саратове потушили пожар на крыше типографии

Пожарные потушили возгорание на кровле здания типографии в Саратове, охватившее 850 квадратных метров площади, никто не пострадал, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:54

2021-11-13T12:54

2021-11-13T13:06

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные потушили возгорание на кровле здания типографии в Саратове, охватившее 850 квадратных метров площади, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 11.17 (10.17 мск) в ведомство поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного здания типографии по адресу: Саратов, проспект 50 Лет Октября, 109. В 12.56 (11.56 мск) пожар локализовали на площади 700 квадратных метров, ему присвоен второй повышенный номер вызова."В 13.20 (12.20 мск) объявлена ликвидация на площади 850 квадратных метров, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что тушение пожара проводилось по третьему повышенному номеру вызова.Замначальника главка МЧС по региону Алексей Власов сообщил журналистам, что в здании типографии по всей площади горела мансарда. По его словам, тушение пожара осложнял достаточно сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также недостаточное количество гидрантов и низкое давление в них.

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)