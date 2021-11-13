https://ria.ru/20211113/pomoschnik-1758863956.html

Бывшего помощника Трампа обвинили в неуважении к Конгрессу

Бывшего помощника Трампа обвинили в неуважении к Конгрессу - РИА Новости, 13.11.2021

Бывшего помощника Трампа обвинили в неуважении к Конгрессу

Бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стива Бэннона обвинили в неуважении к Конгрессу за отказ явиться на слушания по штурму Капитолия, сообщил... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T00:16

2021-11-13T00:16

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в мире

сша

дональд трамп

стивен бэннон

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стива Бэннона обвинили в неуважении к Конгрессу за отказ явиться на слушания по штурму Капитолия, сообщил минюст страны."Бэннон обвинен большим жюри присяжных по двум пунктам обвинения в неуважении к конгрессу в связи с отказом явиться по повестке и предоставить документы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия 6 января был вызван ряд высокопоставленных чиновников, работавших в администрации Трампа, в том числе Бэннон. Он заявил, что не будет сотрудничать с комитетом, сославшись на слова Трампа о привилегиях бывшего президента.По данным CNN, помимо обвинительного заключения, ожидается, что судья подпишет ордер на арест Бэннона.

https://ria.ru/20211109/tramp-1758286006.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дональд трамп, стивен бэннон