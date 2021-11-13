https://ria.ru/20211113/polsha-1758899384.html
Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией
Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией - РИА Новости, 13.11.2021
Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией
Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:25
2021-11-13T12:25
2021-11-13T12:36
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM.Во вторник Польша закрыла пограничный переход Кузница, возле которого скопилось большое количество мигрантов."Они (белорусские власти - ред.) досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение. Белоруссия является важным транзитным государством", - сказал Каминьский.Отвечая на вопрос о том, что Белоруссия в таком случае может лишиться транзита, в том числе из Китая, он ответил, что "мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого тапа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической".При этом Каминьский заявляет, что Польша еще не исчерпала возможности давления на Белоруссию из-за миграционного кризиса. "У нас есть еще ряд возможностей воздействия на режим (белорусские власти – ред.), действительно очень тяжелые для режима возможности применения реторсий. Закрытие перехода в Кузнице следовало из того, что непосредственно перед этим переходом в Кузнице белорусы спровоцировали эту миграционную ситуацию. Это был первый предупредительный сигнал для белорусов. Они с недоверием подходили к тому, что мы закроем этот переход на необозначенный период", - сказал министр.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:25 13.11.2021 (обновлено: 12:36 13.11.2021)
Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией
Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив ее транзита
ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости.
Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией
, лишив ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский
в эфире радиостанции RMF FM
.
Во вторник Польша закрыла пограничный переход Кузница, возле которого скопилось большое количество мигрантов.
"Они (белорусские власти - ред.) досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение. Белоруссия является важным транзитным государством", - сказал Каминьский.
Отвечая на вопрос о том, что Белоруссия в таком случае может лишиться транзита, в том числе из Китая, он ответил, что "мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого тапа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической".
При этом Каминьский заявляет, что Польша еще не исчерпала возможности давления на Белоруссию из-за миграционного кризиса. "У нас есть еще ряд возможностей воздействия на режим (белорусские власти – ред.), действительно очень тяжелые для режима возможности применения реторсий. Закрытие перехода в Кузнице следовало из того, что непосредственно перед этим переходом в Кузнице белорусы спровоцировали эту миграционную ситуацию. Это был первый предупредительный сигнал для белорусов. Они с недоверием подходили к тому, что мы закроем этот переход на необозначенный период", - сказал министр.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.