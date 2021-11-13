Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/polsha-1758899384.html
Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией
Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией - РИА Новости, 13.11.2021
Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией
Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:25
2021-11-13T12:36
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_c05a50a58a81695508a66b9a676dbb23.jpg
ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM.Во вторник Польша закрыла пограничный переход Кузница, возле которого скопилось большое количество мигрантов."Они (белорусские власти - ред.) досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение. Белоруссия является важным транзитным государством", - сказал Каминьский.Отвечая на вопрос о том, что Белоруссия в таком случае может лишиться транзита, в том числе из Китая, он ответил, что "мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого тапа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической".При этом Каминьский заявляет, что Польша еще не исчерпала возможности давления на Белоруссию из-за миграционного кризиса. "У нас есть еще ряд возможностей воздействия на режим (белорусские власти – ред.), действительно очень тяжелые для режима возможности применения реторсий. Закрытие перехода в Кузнице следовало из того, что непосредственно перед этим переходом в Кузнице белорусы спровоцировали эту миграционную ситуацию. Это был первый предупредительный сигнал для белорусов. Они с недоверием подходили к тому, что мы закроем этот переход на необозначенный период", - сказал министр.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211113/zabor-1758896916.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_7363e28c3e446b3c8ed633c15c1f3e1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:25 13.11.2021 (обновлено: 12:36 13.11.2021)
 
Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией

Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив ее транзита

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM.
Во вторник Польша закрыла пограничный переход Кузница, возле которого скопилось большое количество мигрантов.
"Они (белорусские власти - ред.) досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение. Белоруссия является важным транзитным государством", - сказал Каминьский.
Отвечая на вопрос о том, что Белоруссия в таком случае может лишиться транзита, в том числе из Китая, он ответил, что "мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого тапа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической".
При этом Каминьский заявляет, что Польша еще не исчерпала возможности давления на Белоруссию из-за миграционного кризиса. "У нас есть еще ряд возможностей воздействия на режим (белорусские власти – ред.), действительно очень тяжелые для режима возможности применения реторсий. Закрытие перехода в Кузнице следовало из того, что непосредственно перед этим переходом в Кузнице белорусы спровоцировали эту миграционную ситуацию. Это был первый предупредительный сигнал для белорусов. Они с недоверием подходили к тому, что мы закроем этот переход на необозначенный период", - сказал министр.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Польские военнослужащие в районе польско-белорусской границы - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 12:06
Польша обвинила белорусских военных в разрушении забора на границе
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей