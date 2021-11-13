https://ria.ru/20211113/polety-1758873914.html

ЕС не сможет ничего сделать с полетами "Аэрофлота" в Минск, заявил эксперт

ЕС не сможет ничего сделать с полетами "Аэрофлота" в Минск, заявил эксперт - РИА Новости, 13.11.2021

ЕС не сможет ничего сделать с полетами "Аэрофлота" в Минск, заявил эксперт

Евросоюз в связи с ситуацией с беженцами на границе не может ничего сделать с полетами авиакомпании "Аэрофлот" в Минск, нет никаких причин запрещать их, заявил... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T06:08

2021-11-13T06:08

2021-11-13T06:08

в мире

белоруссия

еврокомиссия

аэрофлот

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Евросоюз в связи с ситуацией с беженцами на границе не может ничего сделать с полетами авиакомпании "Аэрофлот" в Минск, нет никаких причин запрещать их, заявил РИА Новости эксперт Патрик Анспах.Как писало агентство Блумберг со ссылкой на источник, ЕС обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. В ЕС предполагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря. В Москве заявили, что Россия не имеет отношения к событиям на границе Белоруссии и Польши, а сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота" назвали "безумными идеями"."В гражданской авиации, в международном праве если две страны, вылета и прибытия, договариваются о рейсе авиакомпании, то других вопросов не возникает. "Аэрофлот" может летать над Европой без проблем, и, строго говоря, нет никаких причин запрещать это, даже если чартерный рейс "Аэрофлота" вылетит из Стамбула забитый беженцами и приземлится в Минске. Более того, эти две страны (отправления и назначения), Турция и Белоруссия в данном случае, не входят в Евросоюз, и ничто не запрещает им делать это, летая над Европой", - сказал эксперт.По мнению Анспаха, протест Еврокомиссии был бы политической реакцией, и Москва бы могла ответить на такой протест и любое решение Брюсселя, к примеру, заблокировав азиатские маршруты для европейских авиакомпаний над Сибирью, добавил эксперт.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758653513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/aeroflot-1758852626.html

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в мире, белоруссия, еврокомиссия, аэрофлот, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии