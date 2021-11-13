https://ria.ru/20211113/pogranichniki-1758895684.html

Польские пограничники обвинили мигрантов в применении слезоточивого газа

Польские пограничники обвинили мигрантов в применении слезоточивого газа - РИА Новости, 13.11.2021

Польские пограничники обвинили мигрантов в применении слезоточивого газа

Польские пограничники утверждают, что нелегалы применили против них слезоточивый газ, который они якобы получили от белорусских силовиков. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:00

2021-11-13T12:00

2021-11-13T12:16

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Польские пограничники утверждают, что нелегалы применили против них слезоточивый газ, который они якобы получили от белорусских силовиков."Белорусы обеспечили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в отношении польских силовиков", - говорится в сообщении Пограничной стражи Польши."Мы пресекли эту и другие попытки нелегального пересечения границы", - заявили в Пограничной страже.По данным пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 219 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии в Польшу задержаны трое граждан Ирака, в отношении 78 человек принято решение о выдворении с территории Польши. За помощь нелегалам в пересечении границы задержан один гражданин Польши.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211113/bezviz-1758895113.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии