https://ria.ru/20211113/pogranichniki-1758895684.html
Польские пограничники обвинили мигрантов в применении слезоточивого газа
Польские пограничники обвинили мигрантов в применении слезоточивого газа - РИА Новости, 13.11.2021
Польские пограничники обвинили мигрантов в применении слезоточивого газа
Польские пограничники утверждают, что нелегалы применили против них слезоточивый газ, который они якобы получили от белорусских силовиков. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:00
2021-11-13T12:00
2021-11-13T12:16
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775772_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_3ba8ac79d39fc3d82b677aa67b21003d.jpg
ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Польские пограничники утверждают, что нелегалы применили против них слезоточивый газ, который они якобы получили от белорусских силовиков."Белорусы обеспечили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в отношении польских силовиков", - говорится в сообщении Пограничной стражи Польши."Мы пресекли эту и другие попытки нелегального пересечения границы", - заявили в Пограничной страже.По данным пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 219 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии в Польшу задержаны трое граждан Ирака, в отношении 78 человек принято решение о выдворении с территории Польши. За помощь нелегалам в пересечении границы задержан один гражданин Польши.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211113/bezviz-1758895113.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775772_84:0:1884:1350_1920x0_80_0_0_00af1fe2f35d72c58cf63133e764f73f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:00 13.11.2021 (обновлено: 12:16 13.11.2021)
Польские пограничники обвинили мигрантов в применении слезоточивого газа
Польские пограничники заявили, что белорусские силовики дали мигрантам слезоточивый газ