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Губернатор Петербурга рассказал о результатах нерабочей недели
Губернатор Петербурга рассказал о результатах нерабочей недели - РИА Новости, 13.11.2021
Губернатор Петербурга рассказал о результатах нерабочей недели
Нерабочие дни в Санкт-Петербурге дали свои результаты – ежедневно из стационаров выписываются больше пациентов, чем госпитализируются, снизилось количество... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:58
2021-11-13T13:18
общество
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни в Санкт-Петербурге дали свои результаты – ежедневно из стационаров выписываются больше пациентов, чем госпитализируются, снизилось количество госпитализаций, также снизилось число выявляемых положительных ПЦР-тестов, сообщил губернатор города Александр Беглов."Нерабочая неделя дала свои плоды - сейчас каждый день из стационаров выписываются больше пациентов, чем госпитализируются. Уменьшилось число впервые выявленных положительных ПЦР-тестов, а это самый верный признак снижения эпиднапряженности. Снизилось и количество госпитализаций", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Будем действовать сообща, как мы это умеем, чтобы победить вирус, и как можно скорее", - добавил он.Ранее сообщалось, что в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения. В частности, в городе были закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливалось проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.
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общество, санкт-петербург, александр беглов
12:58 13.11.2021 (обновлено: 13:18 13.11.2021)
 
Губернатор Петербурга рассказал о результатах нерабочей недели

Губернатор Петербурга Беглов заявил о снижении числа госпитализаций после нерабочих дней

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни в Санкт-Петербурге дали свои результаты – ежедневно из стационаров выписываются больше пациентов, чем госпитализируются, снизилось количество госпитализаций, также снизилось число выявляемых положительных ПЦР-тестов, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Нерабочая неделя дала свои плоды - сейчас каждый день из стационаров выписываются больше пациентов, чем госпитализируются. Уменьшилось число впервые выявленных положительных ПЦР-тестов, а это самый верный признак снижения эпиднапряженности. Снизилось и количество госпитализаций", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Будем действовать сообща, как мы это умеем, чтобы победить вирус, и как можно скорее", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения. В частности, в городе были закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливалось проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.
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