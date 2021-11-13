https://ria.ru/20211113/peterburg-1758902794.html

Губернатор Петербурга рассказал о результатах нерабочей недели

Губернатор Петербурга рассказал о результатах нерабочей недели - РИА Новости, 13.11.2021

Губернатор Петербурга рассказал о результатах нерабочей недели

Нерабочие дни в Санкт-Петербурге дали свои результаты – ежедневно из стационаров выписываются больше пациентов, чем госпитализируются, снизилось количество... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:58

2021-11-13T12:58

2021-11-13T13:18

общество

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни в Санкт-Петербурге дали свои результаты – ежедневно из стационаров выписываются больше пациентов, чем госпитализируются, снизилось количество госпитализаций, также снизилось число выявляемых положительных ПЦР-тестов, сообщил губернатор города Александр Беглов."Нерабочая неделя дала свои плоды - сейчас каждый день из стационаров выписываются больше пациентов, чем госпитализируются. Уменьшилось число впервые выявленных положительных ПЦР-тестов, а это самый верный признак снижения эпиднапряженности. Снизилось и количество госпитализаций", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Будем действовать сообща, как мы это умеем, чтобы победить вирус, и как можно скорее", - добавил он.Ранее сообщалось, что в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения. В частности, в городе были закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливалось проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/moskva-1758770260.html

санкт-петербург

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общество, санкт-петербург, александр беглов