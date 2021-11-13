https://ria.ru/20211113/pensionery-1758928071.html

В ЯНАО пока не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров

В ЯНАО пока не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров - РИА Новости, 13.11.2021

В ЯНАО пока не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров

Обязательная вакцинация для пенсионеров в ЯНАО не рассматривается, это требует дополнительного анализа, сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T17:14

2021-11-13T17:14

2021-11-13T17:14

ямало-ненецкий автономный округ

общество

вакцинация

здоровье - общество

коронавирусы

дмитрий артюхов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя - РИА Новости. Обязательная вакцинация для пенсионеров в ЯНАО не рассматривается, это требует дополнительного анализа, сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов."Мы пока (обязательную - ред.) вакцинацию для пенсионеров не рассматриваем, хотя понимаю, что это требует дополнительного анализа. Ну во всех тех решениях мы опираемся на мнение врачей. Мы регион молодой у нас пенсионеров меньше, чем в других местах. Поэтому нам тут чуть проще и острота у нас с пенсионерами и людьми старшего возраста не такая", - сказал Артюхов, отвечая на вопрос РИА Новости, планируют ли вводить в регионе обязательную вакцинацию пенсионеров.

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758407640.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, дмитрий артюхов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19