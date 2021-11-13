https://ria.ru/20211113/pensionery-1758928071.html
В ЯНАО пока не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров
В ЯНАО пока не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров - РИА Новости, 13.11.2021
В ЯНАО пока не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров
Обязательная вакцинация для пенсионеров в ЯНАО не рассматривается, это требует дополнительного анализа, сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T17:14
2021-11-13T17:14
2021-11-13T17:14
ямало-ненецкий автономный округ
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здоровье - общество
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дмитрий артюхов
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коронавирус в россии
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ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя - РИА Новости. Обязательная вакцинация для пенсионеров в ЯНАО не рассматривается, это требует дополнительного анализа, сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов."Мы пока (обязательную - ред.) вакцинацию для пенсионеров не рассматриваем, хотя понимаю, что это требует дополнительного анализа. Ну во всех тех решениях мы опираемся на мнение врачей. Мы регион молодой у нас пенсионеров меньше, чем в других местах. Поэтому нам тут чуть проще и острота у нас с пенсионерами и людьми старшего возраста не такая", - сказал Артюхов, отвечая на вопрос РИА Новости, планируют ли вводить в регионе обязательную вакцинацию пенсионеров.
https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758407640.html
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В ЯНАО пока не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров
Власти ЯНАО пока не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров