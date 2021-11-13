https://ria.ru/20211113/pensii-1758949567.html

Назван способ выйти на пенсию в 50 лет

В ПФР объяснили, как выйти на пенсию в 50 лет - РИА Новости, 14.11.2021

Назван способ выйти на пенсию в 50 лет

Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно, сообщили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-13T21:16

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общество

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россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно, сообщили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии.Так, женщины, родившие троих детей, могут уйти на заслуженный отдых в 57 лет, четверых — в 56, пятерых и более — в 50 лет.Ранее в ПФР рассказали, какие категории граждан имеют право сразу на две пенсии. Так, бывшие военные, сотрудники МВД, прокуратуры, Минобороны, ФСБ и некоторых других структур могут претендовать на выплаты по линии силовых ведомств и пособия от Пенсионного фонда. Для получения последнего необходимо достигнуть возраста, дающего право на досрочные выплаты, иметь необходимый страховой стаж, индивидуальные коэффициенты и получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

https://ria.ru/20210908/pensii-1749100507.html

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2021

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общество, пенсионный фонд рф, россия