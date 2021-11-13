21:16 13.11.2021 (обновлено: 00:02 14.11.2021)
В ПФР объяснили, как выйти на пенсию в 50 лет
ПФР сообщил о возможности снижения пенсионного возраста для многодетных матерей до 50 лет
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно, сообщили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии.
"Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три-десять лет в зависимости от количества детей", — говорится в сообщении на сайте фонда.
Так, женщины, родившие троих детей, могут уйти на заслуженный отдых в 57 лет, четверых — в 56, пятерых и более — в 50 лет.
Ранее в ПФР рассказали, какие категории граждан имеют право сразу на две пенсии. Так, бывшие военные, сотрудники МВД, прокуратуры, Минобороны, ФСБ и некоторых других структур могут претендовать на выплаты по линии силовых ведомств и пособия от Пенсионного фонда. Для получения последнего необходимо достигнуть возраста, дающего право на досрочные выплаты, иметь необходимый страховой стаж, индивидуальные коэффициенты и получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.
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