https://ria.ru/20211113/palma-1758930912.html

На острове Пальма, где продолжается извержение вулкана, погиб мужчина

На острове Пальма, где продолжается извержение вулкана, погиб мужчина - РИА Новости, 13.11.2021

На острове Пальма, где продолжается извержение вулкана, погиб мужчина

Мужчина погиб в своем доме, расположенном в эвакуированной зоне на острове Пальма (Канарские острова, Испания), где продолжается извержение вулкана, сообщает... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T17:43

2021-11-13T17:43

2021-11-13T17:43

в мире

испания

канарские острова

извержение вулкана на острове пальма

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МАДРИД, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина погиб в своем доме, расположенном в эвакуированной зоне на острове Пальма (Канарские острова, Испания), где продолжается извержение вулкана, сообщает агентство Efe.Мужчина пропал накануне – после того, как по разрешению властей вместе с другими местными жителями направился в эвакуированную зону на острове, чтобы проверить свой дом на границе Лос-Льянос и Эль-Пасо. Газета País сообщает, что погибшему 72 года.Его тело было найдено в субботу. По одной из версий, которая сейчас проверяется, он упал с крыши, которую очищал от скопившегося пепла, сообщает Efe.При этом мэр Эль-Пасо Серхио Родригес сообщил, что пепел с крыш домов в этом районе чистили несколько дней назад.Источники в службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что ранее происходили инциденты с падением людей с крыш при очистительных работах от пепла.Если предварительная версия причин гибели мужчины подтвердится, то он станет первой жертвой последствий извержения вулкана.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. К настоящему моменту лава накрыла более тысячи гектаров, эвакуированы более семи тысяч человек, разрушены 1,5 тысячи строений, большинство из них жилые дома. За последние два месяца на острове были зарегистрированы десятки тысяч землетрясений.

https://ria.ru/20211010/palma-1753867246.html

https://ria.ru/20211101/izverzhenie-1757168657.html

испания

канарские острова

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в мире, испания, канарские острова, извержение вулкана на острове пальма