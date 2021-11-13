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Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета
Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета - РИА Новости, 13.11.2021
Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета
Бизнесмен Глен де Врайс, совершивший суборбитальный полет на корабле New Shepard в октябре, погиб в авиакатастрофе, сообщила компания Blue Origin в пятницу. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T01:10
2021-11-13T01:10
в мире
наса
джефф безос
blue origin
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Глен де Врайс, совершивший суборбитальный полет на корабле New Shepard в октябре, погиб в авиакатастрофе, сообщила компания Blue Origin в пятницу.Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию штата Нью Джерси, авария произошла в четверг в районе Хэмптона в 65 километрах от Нью-Йорка. Легкомоторный самолет Cessna 172 по не известной пока причине рухнул на лесную полосу. Управление безопасности на транспорте ведет расследование инцидента.В кабине самолета, помимо 49-летнего де Врайса, находился 54-летний Томас Фишер, потомственный авиационный инструктор и глава компании Fischer Aviation, где де Врайс с 2016 года брал уроки летного мастерства. Фишер, по данным СМИ, также погиб.Глен де Врайс побывал на границе с космосом 13 октября. Он совершил полет вместе с 90-летним актером Уильямом Шетнером, вице-президентом Blue Origin Одри Пауэрс и бывшим инженером НАСА Крисом Бошуайзеном. После полета глава Blue Origin Джефф Безос, который сам побывал в космосе минувшим летом, лично вручил новоиспеченным астронавтам специальные значки. Стоимости полета в космос де Врайс, основавший компанию-разработчика программного обеспечения Medidata Solutions, не раскрывал, но говорил, что "оно того стоило".
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в мире, наса, джефф безос, blue origin
01:10 13.11.2021
 
Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета

Космический турист Blue Origin Глен де Врайс разбился при падении легкомоторного самолета

© Фото : Blue Origin Двигатель BE-4 Blue Origin
Двигатель BE-4 Blue Origin - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : Blue Origin
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Глен де Врайс, совершивший суборбитальный полет на корабле New Shepard в октябре, погиб в авиакатастрофе, сообщила компания Blue Origin в пятницу.
"Мы с огорчением узнали о внезапной смерти Глена де Врайса, он привнес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и всему экипажу. Его любовь к авиации, его благотворительная работа и преданность своему делу будут долго вызывать уважение и восхищение", - написала компания в своем Twitter.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию штата Нью Джерси, авария произошла в четверг в районе Хэмптона в 65 километрах от Нью-Йорка. Легкомоторный самолет Cessna 172 по не известной пока причине рухнул на лесную полосу. Управление безопасности на транспорте ведет расследование инцидента.
В кабине самолета, помимо 49-летнего де Врайса, находился 54-летний Томас Фишер, потомственный авиационный инструктор и глава компании Fischer Aviation, где де Врайс с 2016 года брал уроки летного мастерства. Фишер, по данным СМИ, также погиб.
Глен де Врайс побывал на границе с космосом 13 октября. Он совершил полет вместе с 90-летним актером Уильямом Шетнером, вице-президентом Blue Origin Одри Пауэрс и бывшим инженером НАСА Крисом Бошуайзеном. После полета глава Blue Origin Джефф Безос, который сам побывал в космосе минувшим летом, лично вручил новоиспеченным астронавтам специальные значки. Стоимости полета в космос де Врайс, основавший компанию-разработчика программного обеспечения Medidata Solutions, не раскрывал, но говорил, что "оно того стоило".
Суборбитальный корабль фирмы Blue Origin - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 20:05Наука
Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard
 
В миреНАСАДжефф БезосBlue Origin
 
 
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