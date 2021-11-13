https://ria.ru/20211113/padenie-1758866630.html

Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета

Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета - РИА Новости, 13.11.2021

Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета

Бизнесмен Глен де Врайс, совершивший суборбитальный полет на корабле New Shepard в октябре, погиб в авиакатастрофе, сообщила компания Blue Origin в пятницу. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T01:10

2021-11-13T01:10

2021-11-13T01:10

в мире

наса

джефф безос

blue origin

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Глен де Врайс, совершивший суборбитальный полет на корабле New Shepard в октябре, погиб в авиакатастрофе, сообщила компания Blue Origin в пятницу.Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию штата Нью Джерси, авария произошла в четверг в районе Хэмптона в 65 километрах от Нью-Йорка. Легкомоторный самолет Cessna 172 по не известной пока причине рухнул на лесную полосу. Управление безопасности на транспорте ведет расследование инцидента.В кабине самолета, помимо 49-летнего де Врайса, находился 54-летний Томас Фишер, потомственный авиационный инструктор и глава компании Fischer Aviation, где де Врайс с 2016 года брал уроки летного мастерства. Фишер, по данным СМИ, также погиб.Глен де Врайс побывал на границе с космосом 13 октября. Он совершил полет вместе с 90-летним актером Уильямом Шетнером, вице-президентом Blue Origin Одри Пауэрс и бывшим инженером НАСА Крисом Бошуайзеном. После полета глава Blue Origin Джефф Безос, который сам побывал в космосе минувшим летом, лично вручил новоиспеченным астронавтам специальные значки. Стоимости полета в космос де Врайс, основавший компанию-разработчика программного обеспечения Medidata Solutions, не раскрывал, но говорил, что "оно того стоило".

https://ria.ru/20211010/zapusk-1753916341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, наса, джефф безос, blue origin