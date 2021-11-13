https://ria.ru/20211113/otravlenie-1758927338.html

В Чувашии проводят проверку после смерти от алкоголя двух мужчин

В Чувашии проводят проверку после смерти от алкоголя двух мужчин - РИА Новости, 13.11.2021

В Чувашии проводят проверку после смерти от алкоголя двух мужчин

Прокуратурой Чебоксарского района организована проверка по факту возможного отравления суррогатным алкоголем нескольких человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T17:03

2021-11-13T17:03

2021-11-13T17:29

происшествия

чебоксары

чебоксарский район

чувашская республика (чувашия)

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратурой Чебоксарского района организована проверка по факту возможного отравления суррогатным алкоголем нескольких человек, сообщает пресс-служба ведомства.Сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по улице Водопроводная деревни Вурманкас-Туруново Чебоксарского района нескольких человек без признаков жизни поступило в полицию 13 ноября около 10.00.С учетом отсутствия у погибших видимых признаков насильственной смерти, а также визуального осмотра места происшествия, предварительная причина смерти – отравление. Однако окончательная причина гибели людей будет установлена после проведения всех необходимых исследований.Прокуратурой Чебоксарского района по факту произошедшего организована проверка, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства случившегося. Процессуальная проверка, проводимая правоохранительными органами, также взята прокуратурой на контроль.Как рассказали агентству в пресс-службе МВД Чувашии, в квартире были обнаружены тела двоих мужчин, 41 и 58 лет, а также 64-летняя женщина в тяжёлом состоянии, ее госпитализировали. "По предварительным данным, каких-либо телесных повреждений у погибших не обнаружено. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины произошедшего", - сообщили в пресс-службе. Как уточнил собеседник агентства, причина смерти людей не установлена, одна из версий – отравление алкоголем, поскольку рядом с телами обнаружены бутылки.

https://ria.ru/20211028/otravleniya-1756679767.html

https://ria.ru/20211109/metanol-1758192779.html

чебоксары

чебоксарский район

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чебоксары, чебоксарский район, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество