https://ria.ru/20211113/otravlenie-1758923115.html

В Чувашии двое мужчин скончались от отравления алкоголем

В Чувашии двое мужчин скончались от отравления алкоголем - РИА Новости, 13.11.2021

В Чувашии двое мужчин скончались от отравления алкоголем

Двое мужчин скончались от отравления алкоголем в Чувашии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T16:23

2021-11-13T16:23

2021-11-13T16:23

происшествия

чебоксары

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Двое мужчин скончались от отравления алкоголем в Чувашии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.Ранее телеканал со ссылкой на источник сообщил, что два человека насмерть отравились суррогатным алкоголем в Чебоксарах.Сотрудниками СУСКР по Чувашии устанавливаются обстоятельства смерти указанных мужчин. Как уточнила собеседница агентства, информации о других пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20211028/otravleniya-1756679767.html

чебоксары

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия