https://ria.ru/20211113/otravlenie-1758923115.html
В Чувашии двое мужчин скончались от отравления алкоголем
В Чувашии двое мужчин скончались от отравления алкоголем - РИА Новости, 13.11.2021
В Чувашии двое мужчин скончались от отравления алкоголем
Двое мужчин скончались от отравления алкоголем в Чувашии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:23
2021-11-13T16:23
2021-11-13T16:23
происшествия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148421/86/1484218651_0:394:2940:2048_1920x0_80_0_0_1473b1a54c08e1738a237f39fb9c7e75.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Двое мужчин скончались от отравления алкоголем в Чувашии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.Ранее телеканал со ссылкой на источник сообщил, что два человека насмерть отравились суррогатным алкоголем в Чебоксарах.Сотрудниками СУСКР по Чувашии устанавливаются обстоятельства смерти указанных мужчин. Как уточнила собеседница агентства, информации о других пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20211028/otravleniya-1756679767.html
чебоксары
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148421/86/1484218651_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_d0e591c14cd5a56bc25ad3c70c9d8c4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
В Чувашии двое мужчин скончались от отравления алкоголем
Двое мужчин скончались от отравления алкоголем в Чувашии