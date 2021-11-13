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В МИД сожалеют, что США проголосовали против российской резолюции в ООН
В МИД сожалеют, что США проголосовали против российской резолюции в ООН - РИА Новости, 13.11.2021
В МИД сожалеют, что США проголосовали против российской резолюции в ООН
Россия сожалеет, что США и Украина вновь проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:44
2021-11-13T16:44
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия сожалеет, что США и Украина вновь проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.В МИД РФ выразили надежду, что одобрение резолюции пошлет четкий и ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма, в том числе ветеранов "Ваффен-СС" и разного рода коллаборационистов.В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Однако против выступили две страны - США и Украина. Документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время Второй мировой. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
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в мире, украина, сша, оон, генеральная ассамблея оон, россия
16:44 13.11.2021
 
В МИД сожалеют, что США проголосовали против российской резолюции в ООН

В МИД сожалеют, что США проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия сожалеет, что США и Украина вновь проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт, что против данного документа вновь проголосовали США и Украина, в то время как делегации государств-членов ЕС воздержались при голосовании по проекту резолюции, поддержанному подавляющим большинством государств-членов ООН", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В МИД РФ выразили надежду, что одобрение резолюции пошлет четкий и ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма, в том числе ветеранов "Ваффен-СС" и разного рода коллаборационистов.
В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Однако против выступили две страны - США и Украина. Документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время Второй мировой. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
08:19
США считают пропаганду нацизма свободой выражения мнения, заявили в МИД
 
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