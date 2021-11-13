В МИД сожалеют, что США проголосовали против российской резолюции в ООН
В МИД сожалеют, что США проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
© Пресс-служба МИД РФ
"Вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт, что против данного документа вновь проголосовали США и Украина, в то время как делегации государств-членов ЕС воздержались при голосовании по проекту резолюции, поддержанному подавляющим большинством государств-членов ООН", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В МИД РФ выразили надежду, что одобрение резолюции пошлет четкий и ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма, в том числе ветеранов "Ваффен-СС" и разного рода коллаборационистов.
В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Однако против выступили две страны - США и Украина. Документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время Второй мировой. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.