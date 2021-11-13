https://ria.ru/20211113/oon-1758925187.html

В МИД сожалеют, что США проголосовали против российской резолюции в ООН

В МИД сожалеют, что США проголосовали против российской резолюции в ООН - РИА Новости, 13.11.2021

В МИД сожалеют, что США проголосовали против российской резолюции в ООН

Россия сожалеет, что США и Украина вновь проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T16:44

2021-11-13T16:44

2021-11-13T16:44

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия сожалеет, что США и Украина вновь проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.В МИД РФ выразили надежду, что одобрение резолюции пошлет четкий и ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма, в том числе ветеранов "Ваффен-СС" и разного рода коллаборационистов.В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Однако против выступили две страны - США и Украина. Документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время Второй мировой. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

https://ria.ru/20211113/natsizm-1758877647.html

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в мире, украина, сша, оон, генеральная ассамблея оон, россия