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В Белоруссии объяснили очереди фур на границе
В Белоруссии объяснили очереди фур на границе - РИА Новости, 13.11.2021
В Белоруссии объяснили очереди фур на границе
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что образование очередей из грузовиков в пункте пропуска Бобровники – Берестовица на польско-белорусской границе вызвано... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T21:25
2021-11-13T21:25
в мире
белоруссия
латвия
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что образование очередей из грузовиков в пункте пропуска Бобровники – Берестовица на польско-белорусской границе вызвано невыполнением Польшей договоренностей по пропуску транспорта.Польша со вторника закрыла пункт пропуска Кузница (с белорусской стороны – Брузги) через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. Ближайший пункт пропуска - Бобровники/Берестовица, куда перенаправился транспортный поток. В понедельник многочисленная группа беженцев, примерно две тысячи человек из стран Востока и Африки, в основном курдов, перед польскими заграждениями на линии границы недалеко от белорусского пункта пропуска Брузги разбила стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения."Образование очередей в пункте пропуска Бобровники – Берестовица связано с невыполнением Польшей договоренностей", - говорится в сообщении белорусского погранкомитета в его Telegram-канале.Поясняется, что белорусский пункт пропуска Берестовица (с польской стороны – Бобровники) имеет пропускную способность 500 грузовых автомобилей на выезд и столько же на въезд. "За истекшие сутки польская сторона в нарушение действующих договоренностей о выполнении пропускной способности оформила на выезд из Беларуси (на въезд в Польшу) лишь 268 грузовиков. Вместе с тем, за эти же сутки, белорусские службы оформили 562 въезжающих на территорию Беларуси грузовика, перевыполнив нормативную пропускную способность", - говорится в сообщении. По данным комитета, в настоящее время в очереди на въезд в Польшу находится 250 фур."Еще один фактор, существенно влияющий на формирование очередей перед пунктом пропуска, - закрытие в одностороннем порядке по инициативе польской стороны пункта пропуска Кузница Белостоцкая - Брузги. Именно поэтому грузовой поток переориентировался на ближайшие международные автомобильные пункты пропуска, в том числе Бобровники – Берестовица", - подчеркивается в сообщении.Там отмечается, что белорусские службы работают с превышением пропускной способности и готовы в любой момент обеспечить полноценное и безопасное функционирование пункта пропуска Брузги.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211113/zabor-1758896916.html
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в мире, белоруссия, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии
21:25 13.11.2021
 
В Белоруссии объяснили очереди фур на границе

Погранкомитет Белоруссии: очереди фур на КПП на границе образуются из-за польской стороны

© Sputnik / Инна ГришукСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Инна Гришук
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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что образование очередей из грузовиков в пункте пропуска Бобровники – Берестовица на польско-белорусской границе вызвано невыполнением Польшей договоренностей по пропуску транспорта.
Польша со вторника закрыла пункт пропуска Кузница (с белорусской стороны – Брузги) через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. Ближайший пункт пропуска - Бобровники/Берестовица, куда перенаправился транспортный поток. В понедельник многочисленная группа беженцев, примерно две тысячи человек из стран Востока и Африки, в основном курдов, перед польскими заграждениями на линии границы недалеко от белорусского пункта пропуска Брузги разбила стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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"Образование очередей в пункте пропуска Бобровники – Берестовица связано с невыполнением Польшей договоренностей", - говорится в сообщении белорусского погранкомитета в его Telegram-канале.
Поясняется, что белорусский пункт пропуска Берестовица (с польской стороны – Бобровники) имеет пропускную способность 500 грузовых автомобилей на выезд и столько же на въезд. "За истекшие сутки польская сторона в нарушение действующих договоренностей о выполнении пропускной способности оформила на выезд из Беларуси (на въезд в Польшу) лишь 268 грузовиков. Вместе с тем, за эти же сутки, белорусские службы оформили 562 въезжающих на территорию Беларуси грузовика, перевыполнив нормативную пропускную способность", - говорится в сообщении. По данным комитета, в настоящее время в очереди на въезд в Польшу находится 250 фур.
"Еще один фактор, существенно влияющий на формирование очередей перед пунктом пропуска, - закрытие в одностороннем порядке по инициативе польской стороны пункта пропуска Кузница Белостоцкая - Брузги. Именно поэтому грузовой поток переориентировался на ближайшие международные автомобильные пункты пропуска, в том числе Бобровники – Берестовица", - подчеркивается в сообщении.
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Там отмечается, что белорусские службы работают с превышением пропускной способности и готовы в любой момент обеспечить полноценное и безопасное функционирование пункта пропуска Брузги.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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