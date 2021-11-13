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Глава офиса Зеленского и вице-премьер Канады обсудили миграционный кризис
Глава офиса Зеленского и вице-премьер Канады обсудили миграционный кризис - РИА Новости, 13.11.2021
Глава офиса Зеленского и вице-премьер Канады обсудили миграционный кризис
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд, в ходе... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T00:23
2021-11-13T00:23
в мире
украина
белоруссия
польша
владимир зеленский
андрей ермак
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КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе миграционный кризис, ситуацию на Донбассе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."Андрей Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности на востоке Украины. Андрей Ермак отметил важность содействия со стороны Канады в реализации евроатлантических стремлений Украины, а также выразил благодарность за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства. Стороны затронули вопрос сложной ситуации, возникшей в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе", - передает пресс-служба главы государства.Уточняется, что Фриланд приветствовала усилия президента Владимира Зеленского в борьбе с олигархической системой, в частности, принятие закона о деолигархизации.Руководитель офиса президента и вице-премьер-министр Канады обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в пределах Крымской платформы.Ермак также проинформировал Фриланд о результатах завершившегося накануне визита в Соединенные Штаты.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/peregovory-1758854349.html
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в мире, украина, белоруссия, польша, владимир зеленский, андрей ермак
00:23 13.11.2021
 
Глава офиса Зеленского и вице-премьер Канады обсудили миграционный кризис

Глава офиса Зеленского Ермак и вице-премьер Канады Фриланд обсудили миграционный кризис

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель офиса президента Украины Андрей Ермак
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе миграционный кризис, ситуацию на Донбассе.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Андрей Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности на востоке Украины. Андрей Ермак отметил важность содействия со стороны Канады в реализации евроатлантических стремлений Украины, а также выразил благодарность за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства. Стороны затронули вопрос сложной ситуации, возникшей в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе", - передает пресс-служба главы государства.
Уточняется, что Фриланд приветствовала усилия президента Владимира Зеленского в борьбе с олигархической системой, в частности, принятие закона о деолигархизации.
Руководитель офиса президента и вице-премьер-министр Канады обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в пределах Крымской платформы.
Ермак также проинформировал Фриланд о результатах завершившегося накануне визита в Соединенные Штаты.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 21:53В мире
Макрон заявил, что обсудит с Путиным миграционный кризис на границе ЕС
 
В миреУкраинаБелоруссияПольшаВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
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