https://ria.ru/20211113/obsuzhdenie-1758864239.html

Глава офиса Зеленского и вице-премьер Канады обсудили миграционный кризис

Глава офиса Зеленского и вице-премьер Канады обсудили миграционный кризис - РИА Новости, 13.11.2021

Глава офиса Зеленского и вице-премьер Канады обсудили миграционный кризис

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд, в ходе... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T00:23

2021-11-13T00:23

2021-11-13T00:23

в мире

украина

белоруссия

польша

владимир зеленский

андрей ермак

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КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе миграционный кризис, ситуацию на Донбассе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."Андрей Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности на востоке Украины. Андрей Ермак отметил важность содействия со стороны Канады в реализации евроатлантических стремлений Украины, а также выразил благодарность за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства. Стороны затронули вопрос сложной ситуации, возникшей в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе", - передает пресс-служба главы государства.Уточняется, что Фриланд приветствовала усилия президента Владимира Зеленского в борьбе с олигархической системой, в частности, принятие закона о деолигархизации.Руководитель офиса президента и вице-премьер-министр Канады обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в пределах Крымской платформы.Ермак также проинформировал Фриланд о результатах завершившегося накануне визита в Соединенные Штаты.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/peregovory-1758854349.html

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белоруссия

польша

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в мире, украина, белоруссия, польша, владимир зеленский, андрей ермак