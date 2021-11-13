https://ria.ru/20211113/obraztsovo-1758883534.html

Правительство выделит около 30 миллиардов рублей на кластер "Образцово"

Правительство выделит около 30 миллиардов рублей на кластер "Образцово" - РИА Новости, 13.11.2021

Правительство выделит около 30 миллиардов рублей на кластер "Образцово"

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании строительства кластера "Образцово", работа ведётся по поручению президента... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:04

2021-11-13T10:04

2021-11-13T10:04

экономика

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании строительства кластера "Образцово", работа ведётся по поручению президента России, сообщает пресс-служба кабмина."К 2026 году в Москве будет построен многофункциональный технологический кластер "Образцово". На его создание из федерального бюджета будет направлено почти 30 миллиардов рублей. Распределение финансирования по самым крупным объектам будущего кластера утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что кластер создают на базе Российского университета транспорта. Его основные площадки разместятся в учебных корпусах университета, которые планируется реконструировать. Кроме того, на территории университета будут построены несколько новых зданий. Работы будут проводить в несколько этапов, чтобы не прерывать учебный процесс.В пресс-службе правительства добавляют, что основой кластера станет национальный центр цифрового инжиниринга и комплекс научно-испытательных лабораторий, где будут разрабатывать, испытывать и сертифицировать интеллектуальные транспортные системы, проектировать объекты транспортной инфраструктуры, анализировать большие массивы данных для повышения эффективности транспортных систем. На базе центра студенты смогут обучаться по новым программам, ориентированным на развитие цифровых технологий в транспортной системе."Распоряжением, которое утвердило правительство, распределены 23,6 миллиарда рублей по четырём объектам, которые будут построены или реконструированы для создания кластера. Стоимость работ по каждому из них превышает 3 миллиардов рублей. На другие, менее дорогостоящие объекты кластера приказом Минтранса будет распределено ещё 6,3 миллиарда рублей", - отметили в кабмине.Кроме того, уточняется, что параллельно правительство признало утратившими силу прежние постановления о финансировании строительства кластера. Это связано с корректировкой сроков завершения работ и перечня объектов, подлежащих реконструкции.

https://ria.ru/20211102/narusheniya-1757318900.html

https://ria.ru/20210922/forum-1751282495.html

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экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия