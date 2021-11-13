https://ria.ru/20211113/obman-1758864709.html

Как обманывают в автосервисах

Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе - РИА Новости, 13.11.2021

Как обманывают в автосервисах

Недобросовестные станции технического обслуживания автомобилей (СТО) могут как ухудшать сервис, так и завышать на него цены, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T03:18

2021-11-13T03:18

2021-11-13T03:18

авто

fresh auto

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Недобросовестные станции технического обслуживания автомобилей (СТО) могут как ухудшать сервис, так и завышать на него цены, рассказал агентству "Прайм" рассказывает руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.Иногда мошенническая схема может начаться еще до приезда в автосервис: машина, которая сломалась в дороге, может столкнуться с недобросовестными эвакуаторами, которые отвезут авто в нужный им СТО, отмечает эксперт. Сотрудники сервиса могут попытаться преувеличить масштаб повреждений, соответственно, увеличив список необходимых работ, а также использовать некачественные запчасти или жидкости.Надежный же сервис стоит искать по отзывам, а также проверять по внешнему виду сотрудников и по тому, как организован рабочий процесс, заключил он.

https://ria.ru/20210513/obman-1732051807.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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