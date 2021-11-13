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Как обманывают в автосервисах
Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе - РИА Новости, 13.11.2021
Как обманывают в автосервисах
Недобросовестные станции технического обслуживания автомобилей (СТО) могут как ухудшать сервис, так и завышать на него цены, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T03:18
2021-11-13T03:18
авто
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Недобросовестные станции технического обслуживания автомобилей (СТО) могут как ухудшать сервис, так и завышать на него цены, рассказал агентству "Прайм" рассказывает руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.Иногда мошенническая схема может начаться еще до приезда в автосервис: машина, которая сломалась в дороге, может столкнуться с недобросовестными эвакуаторами, которые отвезут авто в нужный им СТО, отмечает эксперт. Сотрудники сервиса могут попытаться преувеличить масштаб повреждений, соответственно, увеличив список необходимых работ, а также использовать некачественные запчасти или жидкости.Надежный же сервис стоит искать по отзывам, а также проверять по внешнему виду сотрудников и по тому, как организован рабочий процесс, заключил он.
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авто, fresh auto
03:18 13.11.2021
 
Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе

Эксперт Иванский предупредил о мошеннических схемах при обслуживании в автосервисах

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТехнический осмотр автомобиля
Технический осмотр автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Недобросовестные станции технического обслуживания автомобилей (СТО) могут как ухудшать сервис, так и завышать на него цены, рассказал агентству "Прайм" рассказывает руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.
Иногда мошенническая схема может начаться еще до приезда в автосервис: машина, которая сломалась в дороге, может столкнуться с недобросовестными эвакуаторами, которые отвезут авто в нужный им СТО, отмечает эксперт. Сотрудники сервиса могут попытаться преувеличить масштаб повреждений, соответственно, увеличив список необходимых работ, а также использовать некачественные запчасти или жидкости.
Ремонт и обслуживание легковых автомобиле - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 01:11
Назван самый опасный обман в автосервисах
Надежный же сервис стоит искать по отзывам, а также проверять по внешнему виду сотрудников и по тому, как организован рабочий процесс, заключил он.
 
АвтоFresh Auto
 
 
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