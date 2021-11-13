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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/nocebo-1758906279.html
"У страха глаза велики". Ученые назвали причину побочек вакцинации
Ученые рассказали, что бывает с теми, кто боится прививок - РИА Новости, 13.11.2021
"У страха глаза велики". Ученые назвали причину побочек вакцинации
Побочные эффекты после вакцинации, в частности, после прививки от коронавируса, сильно зависят от негативных ожиданий. К таким выводам пришли ученые, результаты РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T13:52
2021-11-13T18:37
распространение коронавируса
общество
воз
михаил мурашко
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Побочные эффекты после вакцинации, в частности, после прививки от коронавируса, сильно зависят от негативных ожиданий. К таким выводам пришли ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале Psychotherapy and Psychosomatics.Авторы работы убедились, что риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий. Само исследование представляло собой опрос испытуемых об ожидаемых побочных эффектах после вакцинации и сравнение их слов и эмоций с реальными "побочками"."Мы знаем, что количество побочных эффектов зависит от возраста, пола и типа вакцины. Но теперь мы также видим, что ожидания людей по поводу побочных эффектов сами по себе способствуют их возникновению у конкретного человека", — рассказала Лене Васе, профессор Орхусского университета.По ее словам, участники, которые ожидали сложных побочных эффектов, после укола чаще чувствовали себя хуже. Такое поведение может объясняться эффектом ноцебо.В отличие от известного эффекта плацебо, который демонстрирует, как положительные ожидания от лечения вызывают у организма позитивную реакцию на "пустышку", например, таблетку кальция вместо реального лекарства, эффект ноцебо работает наоборот. К примеру, если человек заранее настроен на сильный жар и лихорадку после вакцинации, то вероятность возникновения у него таких побочных эффектов повышается. "Если вы ждете, что сейчас будет больно, само ожидание боли активизирует многие из тех областей мозга, что задействованы, когда вы действительно испытываете боль", — рассказала Васе.Самый эффективный способ снизить эффект ноцебо, по словам ученого, — разумное и открытое информирование людей о свойствах вакцин и лекарств. Если гармонично сбалансировать подачу данных о препаратах, то риск возникновения психосоматических побочных эффектов снизится."Если вы будете говорить людям, что у 95% привившихся нет никаких побочных эффектов, вы увидите, что от них станет страдать меньше людей", — объяснила эксперт.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевающих — четыре процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, воз, михаил мурашко, коронавирус covid-19
13:52 13.11.2021 (обновлено: 18:37 13.11.2021)
 
Ученые рассказали, что бывает с теми, кто боится прививок

Ученые выявили зависимость побочных эффектов вакцины от COVID-19 от страха

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак") в районной больнице Волгограда
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) в районной больнице Волгограда - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Побочные эффекты после вакцинации, в частности, после прививки от коронавируса, сильно зависят от негативных ожиданий. К таким выводам пришли ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале Psychotherapy and Psychosomatics.
Авторы работы убедились, что риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий. Само исследование представляло собой опрос испытуемых об ожидаемых побочных эффектах после вакцинации и сравнение их слов и эмоций с реальными "побочками".
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"Мы знаем, что количество побочных эффектов зависит от возраста, пола и типа вакцины. Но теперь мы также видим, что ожидания людей по поводу побочных эффектов сами по себе способствуют их возникновению у конкретного человека", — рассказала Лене Васе, профессор Орхусского университета.
По ее словам, участники, которые ожидали сложных побочных эффектов, после укола чаще чувствовали себя хуже. Такое поведение может объясняться эффектом ноцебо.
В отличие от известного эффекта плацебо, который демонстрирует, как положительные ожидания от лечения вызывают у организма позитивную реакцию на "пустышку", например, таблетку кальция вместо реального лекарства, эффект ноцебо работает наоборот. К примеру, если человек заранее настроен на сильный жар и лихорадку после вакцинации, то вероятность возникновения у него таких побочных эффектов повышается. "Если вы ждете, что сейчас будет больно, само ожидание боли активизирует многие из тех областей мозга, что задействованы, когда вы действительно испытываете боль", — рассказала Васе.
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Самый эффективный способ снизить эффект ноцебо, по словам ученого, — разумное и открытое информирование людей о свойствах вакцин и лекарств. Если гармонично сбалансировать подачу данных о препаратах, то риск возникновения психосоматических побочных эффектов снизится.
"Если вы будете говорить людям, что у 95% привившихся нет никаких побочных эффектов, вы увидите, что от них станет страдать меньше людей", — объяснила эксперт.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевающих — четыре процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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