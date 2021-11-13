https://ria.ru/20211113/neft-1758783139.html

Экстренные меры: США распечатали нефтяные резервы

Экстренные меры: США распечатали нефтяные резервы - РИА Новости, 13.11.2021

Экстренные меры: США распечатали нефтяные резервы

Администрация Джо Байдена крайне обеспокоена высокими котировками нефти. Ведущие экспортеры отказались идти на поводу у Вашингтона, и теперь глава Белого дома... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T08:00

2021-11-13T08:00

2021-11-13T17:19

экономика

сша

джо байден

опек

минэнерго сша

цены на нефть

амос хохштейн

энергетический кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372263_0:109:3446:2047_1920x0_80_0_0_117d2fcb84413df337c7f6a966a77e0c.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Администрация Джо Байдена крайне обеспокоена высокими котировками нефти. Ведущие экспортеры отказались идти на поводу у Вашингтона, и теперь глава Белого дома "рассматривает все имеющиеся инструменты". Чтобы обуздать цены на внутреннем рынке, в Минэнерго намерены открыть стратегические резервы. Поможет ли это, разбиралось РИА Новости.Готовят "меры"С января бензин подорожал с 0,62 до 0,83 доллара за литр, обновив семилетний рекорд. Американцы винят в скачке цен ОПЕК+. Сейчас каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тысяч баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения в прошлом году. Однако США этого недостаточно."У нас энергетический кризис, — заявил Амос Хохштейн, высокопоставленный американский дипломат, специализирующийся на энергетике. — Производители должны обеспечить сбалансированность рынков нефти и газа".Источники Bloomberg сообщили, что США "готовят меры против ОПЕК+". Ссылаясь на дипломатов и отраслевых инсайдеров, агентство говорит о формировании сильнейшей за несколько лет коалиции для давления на картель.Все по плануЯпония и Индия тоже призывают увеличить добычу, поскольку во всем мире отменяют ограничения и наращивают производство. Аналитики Rystad Energy — компании, занимающейся исследованиями в области энергетики, — указывают на то, что котировки больше 80 долларов за баррель — результат "несоответствия спроса и предложения".В ОПЕК+ также посоветовали обратить внимание на другие энергетические рынки. В частности — газа, который за последние месяцы показал беспрецедентный взлет цен и "крайнюю волатильность".Такую сдержанность объясняют рисками нового переизбытка. По мнению участников соглашения, цены за 80 долларов не говорят о потенциале рынка принять дополнительные объемы. Напротив, "наблюдается ряд неопределенностей, которые могут сыграть на понижение стоимости", заявил российский вице-премьер Александр Новак. Зимой спрос падает — потребители уже пополнили запасы, к тому же наступает низкий автомобильный сезон с сокращением туристических поездок и уменьшением спроса на бензин. Не стоит забывать и о влиянии на ситуацию новых штаммов коронавируса.Эффект минимальныйСтратегичеcкий нефтяной резерв США (SPR) — это огромные запасы. Больше 600 миллионов баррелей хранятся под землей в Луизиане и Техасе на случай серьезных чрезвычайных ситуаций. Этого достаточно, чтобы заменить весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год. Пока кубышку приоткрыли слегка. По данным Bloomberg — на 3,1 миллиона баррелей. Сколько Минэнерго решит выбросить на рынок, еще неизвестно.Однако, по мнению аналитиков, распродажа запасов устранит дефицит лишь на время и вряд ли собьет цены на бензин на внутреннем рынке.По прогнозу Goldman Sachs, в ближайшие недели котировки еще подрастут из-за разногласий между ОПЕК+ и США. Как отмечают аналитики, сырья по-прежнему не хватает. И даже если Белый дом высвободит стратегические резервы, это ничего не изменит.В то же время у Вашингтона нет серьезных рычагов влияния на картель. Могут снова пригрозить санкциями против конкретных стран, например России. Более радикальный вариант — потребовать от конгресса принять закон, позволяющий федеральному правительству подать в суд на ОПЕК за картельный сговор.Судя по всему, придется смириться. ОПЕК, Россия и другие производители отказались подчиняться требованиям американского президента, констатировала The New York Times.К тому же, в отличие от России и Саудовской Аравии, где добыча практически восстановилась, в США ситуация иная. Сланца по-прежнему меньше, чем до ковида. А это значит, нет и инструментов воздействия на обостряющийся энергетический кризис.

https://ria.ru/20211109/opek-1758317943.html

https://ria.ru/20211107/bayden-1757959980.html

https://ria.ru/20211110/energonositel-1758339294.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, джо байден, опек, минэнерго сша, цены на нефть, амос хохштейн, энергетический кризис