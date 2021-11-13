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США считают пропаганду нацизма свободой выражения мнения, заявили в МИД
США считают пропаганду нацизма свободой выражения мнения, заявили в МИД - РИА Новости, 13.11.2021
США считают пропаганду нацизма свободой выражения мнения, заявили в МИД
США в ходе своих консультаций в Генеральной ассамблее ООН заявляли, что пропаганда нацизма – это лишь проявление свободы выражения мнений, рассказал журналистам РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:19
2021-11-13T08:42
в мире
украина
сша
оон
генеральная ассамблея оон
григорий лукьянцев
россия
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. США в ходе своих консультаций в Генеральной ассамблее ООН заявляли, что пропаганда нацизма – это лишь проявление свободы выражения мнений, рассказал журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Однако против выступили две страны - США и Украина. Документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время Второй мировой. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны."Соединенные Штаты в ходе консультаций постоянно говорят, что мы путем отдельных положений в нашей резолюции покушаемся на якобы святое право на свободу выражения мнения, которое называется еще свободой слова. Они ссылаются на первую поправку конституции США. И в общем-то говорят, что, может быть, пропаганда нацизма - это плохо, но это всего лишь проявление свободы выражения мнения. Достаточно печально такое слышать", - сказал Лукьянцев.Он выразил разочарование в связи с тем, что такие заявления с американской стороны звучали и в пятницу – сразу же вслед за тем, как в США отмечали День ветеранов."Нам каждый год говорят, что хорошо бы отказаться вообще от этой инициативы (резолюции против героизации нацизма – ред.), либо принимать ее раз в два года. Но, если бы не было острых проблем, которые множатся с каждым годом, мы бы не выдвигали эту инициативу", - указал дипломат. Отвечая на вопрос о том, считает ли Москва, что неонацистские настроения в мире растут, Лукьянцев заявил: "К великому сожалению, да".
https://ria.ru/20210729/rezolyutsiya-1743362556.html
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в мире, украина, сша, оон, генеральная ассамблея оон, григорий лукьянцев, россия
08:19 13.11.2021 (обновлено: 08:42 13.11.2021)
 
США считают пропаганду нацизма свободой выражения мнения, заявили в МИД

Дипломат Лукьянцев рассказал, что США считают пропаганду нацизма свободой выражения мнения

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ООН, 13 ноя – РИА Новости. США в ходе своих консультаций в Генеральной ассамблее ООН заявляли, что пропаганда нацизма – это лишь проявление свободы выражения мнений, рассказал журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Однако против выступили две страны - США и Украина. Документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время Второй мировой. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 03:13
Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
"Соединенные Штаты в ходе консультаций постоянно говорят, что мы путем отдельных положений в нашей резолюции покушаемся на якобы святое право на свободу выражения мнения, которое называется еще свободой слова. Они ссылаются на первую поправку конституции США. И в общем-то говорят, что, может быть, пропаганда нацизма - это плохо, но это всего лишь проявление свободы выражения мнения. Достаточно печально такое слышать", - сказал Лукьянцев.
Он выразил разочарование в связи с тем, что такие заявления с американской стороны звучали и в пятницу – сразу же вслед за тем, как в США отмечали День ветеранов.
"Нам каждый год говорят, что хорошо бы отказаться вообще от этой инициативы (резолюции против героизации нацизма – ред.), либо принимать ее раз в два года. Но, если бы не было острых проблем, которые множатся с каждым годом, мы бы не выдвигали эту инициативу", - указал дипломат. Отвечая на вопрос о том, считает ли Москва, что неонацистские настроения в мире растут, Лукьянцев заявил: "К великому сожалению, да".
Посетитель на выставке Ни меры, ни названья, ни сравненья в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 08:00
В США доказывают, что все мировые войны развязали русские
 
В миреУкраинаСШАООНГенеральная Ассамблея ООНГригорий ЛукьянцевРоссия
 
 
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