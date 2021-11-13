https://ria.ru/20211113/myasnikov-1758939302.html

Доктор Мясников дал совет непривитым от коронавируса

Мясников дал неожиданный совет непривитым от COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2021

Доктор Мясников дал совет непривитым от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал страх перед вакцинацией от коронавируса нелогичным и призвал "не слушать идиотов". РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T18:50

2021-11-13T18:50

2021-11-13T19:53

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александр мясников (врач)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал страх перед вакцинацией от коронавируса нелогичным и призвал "не слушать идиотов".Медик сравнил вакцинацию с использованием ремня безопасности в машине, пояснив, что никто не боится пристегиваться."У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков", — добавил Мясников.С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 251 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали около 5,1 миллиона человек. Тяжелее всего ситуация в США, Индии и Бразилии. В России за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились около девяти миллионов человек, из которых скончались почти 254,2 тысячи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html

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