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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/myasnikov-1758939302.html
Доктор Мясников дал совет непривитым от коронавируса
Мясников дал неожиданный совет непривитым от COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2021
Доктор Мясников дал совет непривитым от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал страх перед вакцинацией от коронавируса нелогичным и призвал "не слушать идиотов". РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T18:50
2021-11-13T19:53
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александр мясников (врач)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал страх перед вакцинацией от коронавируса нелогичным и призвал "не слушать идиотов".Медик сравнил вакцинацию с использованием ремня безопасности в машине, пояснив, что никто не боится пристегиваться."У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков", — добавил Мясников.С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 251 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали около 5,1 миллиона человек. Тяжелее всего ситуация в США, Индии и Бразилии. В России за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились около девяти миллионов человек, из которых скончались почти 254,2 тысячи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html
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общество, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
18:50 13.11.2021 (обновлено: 19:53 13.11.2021)
 
Мясников дал неожиданный совет непривитым от COVID-19

Доктор Мясников призвал непривитых от COVID-19 "включить мозг и не слушать идиотов"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал страх перед вакцинацией от коронавируса нелогичным и призвал "не слушать идиотов".

"Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично!" — заявил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Медик сравнил вакцинацию с использованием ремня безопасности в машине, пояснив, что никто не боится пристегиваться.
"У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков", — добавил Мясников.
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01:14Распространение коронавируса
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С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 251 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали около 5,1 миллиона человек. Тяжелее всего ситуация в США, Индии и Бразилии. В России за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились около девяти миллионов человек, из которых скончались почти 254,2 тысячи.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоВОЗЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)
 
 
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