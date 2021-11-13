https://ria.ru/20211113/muzhchina-1758945781.html
В московском метро погиб мужчина
В московском метро погиб мужчина - РИА Новости, 13.11.2021
В московском метро погиб мужчина
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T20:11
2021-11-13T20:11
2021-11-13T21:59
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Погибшего достали, метро поехало", — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что движение по "фиолетовой" ветке метрополитена от станции "Планерная" до станции "Спартак" остановлено из-за человека на пути.Как рассказал столичный дептранс, мужчина, погибший на станции "Сходненская", пытался спасти другого пассажира, чуть не упавшего на пути.Выживший скрылся с места происшествия, его ищет полиция. Суд решит, были ли действия виновника происшествия умышленными. Если его вину докажут, он понесет ответственность и должен будет возместить ущерб Московскому метрополитену.Как указали в дептрансе, в результате происшествия отменили движение около 20 поездов.
https://ria.ru/20211027/metro-1756430470.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, московский метрополитен
20:11 13.11.2021 (обновлено: 21:59 13.11.2021)
В московском метро погиб мужчина
Мужчина погиб на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Погибшего достали, метро
поехало", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что движение по "фиолетовой" ветке метрополитена от станции "Планерная" до станции "Спартак" остановлено из-за человека на пути.
Как рассказал столичный дептранс, мужчина, погибший на станции "Сходненская", пытался спасти другого пассажира, чуть не упавшего на пути.
Выживший скрылся с места происшествия, его ищет полиция. Суд решит, были ли действия виновника происшествия умышленными. Если его вину докажут, он понесет ответственность и должен будет возместить ущерб Московскому метрополитену.
Как указали в дептрансе, в результате происшествия отменили движение около 20 поездов.