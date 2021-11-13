https://ria.ru/20211113/muzhchina-1758945781.html

В московском метро погиб мужчина

В московском метро погиб мужчина - РИА Новости, 13.11.2021

В московском метро погиб мужчина

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T20:11

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2021-11-13T21:59

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Погибшего достали, метро поехало", — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что движение по "фиолетовой" ветке метрополитена от станции "Планерная" до станции "Спартак" остановлено из-за человека на пути.Как рассказал столичный дептранс, мужчина, погибший на станции "Сходненская", пытался спасти другого пассажира, чуть не упавшего на пути.Выживший скрылся с места происшествия, его ищет полиция. Суд решит, были ли действия виновника происшествия умышленными. Если его вину докажут, он понесет ответственность и должен будет возместить ущерб Московскому метрополитену.Как указали в дептрансе, в результате происшествия отменили движение около 20 поездов.

https://ria.ru/20211027/metro-1756430470.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московский метрополитен