https://ria.ru/20211113/moskva-1759321931.html

Четыре "музыкальные" скамьи появились на набережной в центре Москвы

Четыре "музыкальные" скамьи появились на набережной в центре Москвы - РИА Новости, 16.11.2021

Четыре "музыкальные" скамьи появились на набережной в центре Москвы

Четыре скамьи, конструкция которых напоминает органные трубы, появились на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-13T11:00

2021-11-13T11:00

2021-11-16T17:03

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Четыре скамьи, конструкция которых напоминает органные трубы, появились на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Четыре необычные скамьи с видом на Москву-реку установили у Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной. Скамьи полукруглой формы длиной около 10 метров обрамлены разновысокими трубами из нержавеющей стали, напоминающими орган", - говорится в сообщении.Основание "музыкальных" скамеек сделано из прочного архитектурного бетона, настил – из обработанного дерева лиственницы. Это экологичное покрытие устойчиво к влаге и жаре и не требует специального ухода. На каждой скамье на расстоянии около метра размещено по шесть столиков из стали, покрашенной в белый цвет."В рамках комплексного благоустройства на Космодамианской набережной появилась и другая уникальная уличная мебель: вдоль Москвы-реки обустроили шесть видовых зон отдыха со стульями и столиками. На Раушской и Софийской набережных сделали три смотровые площадки в виде знаменитого парящего моста в парке "Зарядье", - отмечается в документе.В пресс-службе добавили, что Космодамианская набережная – одна из четырех набережных острова Балчуг, где в 2021 году провели комплексное благоустройство. Кроме нее новый облик приобрели Софийская, Садовническая, Раушская набережные и прилегающие территории.В рамках работ по благоустройству воздушные кабельные линии убрали под землю, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, заменили асфальт на проезжей части, установили скамейки и урны, сделали качественное освещение, отремонтировали фасады зданий и оформили их архитектурно-художественной подсветкой, разбили газон, высадили кустарники и цветы. "Поздней осенью и в начале зимы высадят около 600 взрослых деревьев и более 21 тысяч кустарников", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211112/arbat-1758689351.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский международный дом музыки, зарядье, городское хозяйство москвы