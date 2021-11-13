Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211113/moskva-1759321931.html
Четыре "музыкальные" скамьи появились на набережной в центре Москвы
Четыре "музыкальные" скамьи появились на набережной в центре Москвы - РИА Новости, 16.11.2021
Четыре "музыкальные" скамьи появились на набережной в центре Москвы
Четыре скамьи, конструкция которых напоминает органные трубы, появились на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-13T11:00
2021-11-16T17:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московский международный дом музыки
зарядье
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759326507_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_c9ca78dd98471e82b89b3cf66a16d4c5.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Четыре скамьи, конструкция которых напоминает органные трубы, появились на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Четыре необычные скамьи с видом на Москву-реку установили у Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной. Скамьи полукруглой формы длиной около 10 метров обрамлены разновысокими трубами из нержавеющей стали, напоминающими орган", - говорится в сообщении.Основание "музыкальных" скамеек сделано из прочного архитектурного бетона, настил – из обработанного дерева лиственницы. Это экологичное покрытие устойчиво к влаге и жаре и не требует специального ухода. На каждой скамье на расстоянии около метра размещено по шесть столиков из стали, покрашенной в белый цвет."В рамках комплексного благоустройства на Космодамианской набережной появилась и другая уникальная уличная мебель: вдоль Москвы-реки обустроили шесть видовых зон отдыха со стульями и столиками. На Раушской и Софийской набережных сделали три смотровые площадки в виде знаменитого парящего моста в парке "Зарядье", - отмечается в документе.В пресс-службе добавили, что Космодамианская набережная – одна из четырех набережных острова Балчуг, где в 2021 году провели комплексное благоустройство. Кроме нее новый облик приобрели Софийская, Садовническая, Раушская набережные и прилегающие территории.В рамках работ по благоустройству воздушные кабельные линии убрали под землю, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, заменили асфальт на проезжей части, установили скамейки и урны, сделали качественное освещение, отремонтировали фасады зданий и оформили их архитектурно-художественной подсветкой, разбили газон, высадили кустарники и цветы. "Поздней осенью и в начале зимы высадят около 600 взрослых деревьев и более 21 тысяч кустарников", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20211112/arbat-1758689351.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759326507_126:0:966:630_1920x0_80_0_0_590efb3bce1c68232f294e4ee22fe158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московский международный дом музыки, зарядье, городское хозяйство москвы
11:00 13.11.2021 (обновлено: 17:03 16.11.2021)
 

Четыре "музыкальные" скамьи появились на набережной в центре Москвы

© Сайт Сергея СобянинаПроектное решение благоустройства Конюшковской улицы в Москве
Проектное решение благоустройства Конюшковской улицы в Москве
© Сайт Сергея Собянина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Четыре скамьи, конструкция которых напоминает органные трубы, появились на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Четыре необычные скамьи с видом на Москву-реку установили у Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной. Скамьи полукруглой формы длиной около 10 метров обрамлены разновысокими трубами из нержавеющей стали, напоминающими орган", - говорится в сообщении.
Архитектура Москвы - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 09:20Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Восемнадцать исторических переулков Арбата благоустроят в Москве
Основание "музыкальных" скамеек сделано из прочного архитектурного бетона, настил – из обработанного дерева лиственницы. Это экологичное покрытие устойчиво к влаге и жаре и не требует специального ухода. На каждой скамье на расстоянии около метра размещено по шесть столиков из стали, покрашенной в белый цвет.
"В рамках комплексного благоустройства на Космодамианской набережной появилась и другая уникальная уличная мебель: вдоль Москвы-реки обустроили шесть видовых зон отдыха со стульями и столиками. На Раушской и Софийской набережных сделали три смотровые площадки в виде знаменитого парящего моста в парке "Зарядье", - отмечается в документе.
В пресс-службе добавили, что Космодамианская набережная – одна из четырех набережных острова Балчуг, где в 2021 году провели комплексное благоустройство. Кроме нее новый облик приобрели Софийская, Садовническая, Раушская набережные и прилегающие территории.
В рамках работ по благоустройству воздушные кабельные линии убрали под землю, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, заменили асфальт на проезжей части, установили скамейки и урны, сделали качественное освещение, отремонтировали фасады зданий и оформили их архитектурно-художественной подсветкой, разбили газон, высадили кустарники и цветы. "Поздней осенью и в начале зимы высадят около 600 взрослых деревьев и более 21 тысяч кустарников", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковский международный Дом музыкиЗарядьеГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:03Соратница Саакашвили заявила, что у него пожелтело лицо
22:52Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа
22:50Польская прокуратура возбудила дело о нападении на силовиков на границе
22:46Боррель призвал главу МИД Белоруссии "восстановить порядок на границе с ЕС"
22:30При пожаре в доме в Красноярском крае погиб ребенок
22:28В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца
22:23Госдеп отреагировал на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
22:21Цукерберга вызвали в суд в Житомирской области, сообщили СМИ
22:19Зампостпреда при ООН связала кризис с мигрантами с внешним вмешательством
22:16В Пентагоне беспокоятся из-за рекордной инфляции в США
22:11В МВД рассказали, как быстро оформить регистрацию через госуслуги
22:07Росреестр опроверг информацию об обысках в своих офисах
22:03СК завел дело из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой
22:00Ученые назвали заболевания, риск которых снижают кофе и чай
21:59Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным
21:57США пообещали ответить на испытание Россией противоспутниковой системы
21:51Источник: суд смягчил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком
21:51МИД призвал создать инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосе
21:43В Минобороны Турции рассказали об использовании комплексов С-400
21:36США не дает ответов на запросы по космическому челноку Х-37В, сообщил МИД
Лента новостейМолния
Соратница Саакашвили заявила, что у него пожелтело лицоБайден запретил въезд в США представителям властей НикарагуаПольская прокуратура возбудила дело о нападении на силовиков на границеБоррель призвал главу МИД Белоруссии "восстановить порядок на границе с ЕС"При пожаре в доме в Красноярском крае погиб ребенокВ Петербурге задержали мужчину за расчленение отцаГосдеп отреагировал на ситуацию на армяно-азербайджанской границе Цукерберга вызвали в суд в Житомирской области, сообщили СМИЗампостпреда при ООН связала кризис с мигрантами с внешним вмешательствомВ Пентагоне беспокоятся из-за рекордной инфляции в СШАВ МВД рассказали, как быстро оформить регистрацию через госуслугиРосреестр опроверг информацию об обысках в своих офисахСК завел дело из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркойУченые назвали заболевания, риск которых снижают кофе и чайПашинян раскрыл детали разговора с ПутинымСША пообещали ответить на испытание Россией противоспутниковой системыИсточник: суд смягчил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком МИД призвал создать инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосеВ Минобороны Турции рассказали об использовании комплексов С-400США не дает ответов на запросы по космическому челноку Х-37В, сообщил МИД