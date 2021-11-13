https://ria.ru/20211113/moskva-1758885841.html

Москву к новогодним праздникам украсят тысячи световых конструкций

Москву к новогодним праздникам украсят тысячи световых конструкций - РИА Новости, 13.11.2021

Москву к новогодним праздникам украсят тысячи световых конструкций

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:31

2021-11-13T10:31

2021-11-13T10:31

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Всего будет установлено более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы", - отметил Бирюков.Заместитель мэра также рассказал, что в центре столицы - на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке вновь появятся световые арки. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при украшении Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника."За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - подчеркнул заместитель мэра.

https://realty.ria.ru/20211112/arbat-1758689351.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/peterburg-1757743689.html

москва

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы