https://ria.ru/20211113/moskva-1758885841.html
Москву к новогодним праздникам украсят тысячи световых конструкций
Москву к новогодним праздникам украсят тысячи световых конструкций - РИА Новости, 13.11.2021
Москву к новогодним праздникам украсят тысячи световых конструкций
Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:31
2021-11-13T10:31
2021-11-13T10:31
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Всего будет установлено более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы", - отметил Бирюков.Заместитель мэра также рассказал, что в центре столицы - на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке вновь появятся световые арки. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при украшении Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника."За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - подчеркнул заместитель мэра.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москву к новогодним праздникам украсят тысячи световых конструкций
Москву к новогодним праздникам украсят более четырех тысяч световых конструкций
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву
к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
.
"Всего будет установлено более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра также рассказал, что в центре столицы - на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке вновь появятся световые арки. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли.
"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при украшении Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.
"За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - подчеркнул заместитель мэра.