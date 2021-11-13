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Турки решили похоронить американцев в Черном море

Турки предложили США "убраться" из Черного моря - РИА Новости, 13.11.2021

Турки решили похоронить американцев в Черном море

Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России по поводу присутствия американских военных кораблей в Черном море. Свое мнение они выразили в РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T03:58

2021-11-13T03:58

2021-11-13T15:42

сша

турция

нато

военно-морские силы сша

черное море

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России по поводу присутствия американских военных кораблей в Черном море. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали сложившуюся ситуацию "игрой с огнем"."Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси", — заявил ВЕФА."Цель сатаны — окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции. — Прим. ред.)", — выразил мнение Ястреб."Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море", — призвал Дженк.Нашлись и те, кто не согласились с позицией России."США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой", — заявил Хызыр Ильяс Болен."Собака собаку не съест. Разыгрывают спектакль", — согласился с ним Точка.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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черное море

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сша, турция, нато, военно-морские силы сша, черное море, россия