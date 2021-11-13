Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/more-1758871438.html
Турки решили похоронить американцев в Черном море
Турки предложили США "убраться" из Черного моря - РИА Новости, 13.11.2021
Турки решили похоронить американцев в Черном море
Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России по поводу присутствия американских военных кораблей в Черном море. Свое мнение они выразили в РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T03:58
2021-11-13T15:42
сша
турция
нато
военно-морские силы сша
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758522758_0:227:2176:1451_1920x0_80_0_0_ac7140134236cbd458dc790bbe269de4.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России по поводу присутствия американских военных кораблей в Черном море. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали сложившуюся ситуацию "игрой с огнем"."Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси", — заявил ВЕФА."Цель сатаны — окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции. — Прим. ред.)", — выразил мнение Ястреб."Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море", — призвал Дженк.Нашлись и те, кто не согласились с позицией России."США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой", — заявил Хызыр Ильяс Болен."Собака собаку не съест. Разыгрывают спектакль", — согласился с ним Точка.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211112/ukraina-1758799211.html
сша
турция
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758522758_12:0:1947:1451_1920x0_80_0_0_ed1c03744d196de4f99fe28bfb250751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, турция, нато, военно-морские силы сша, черное море, россия
03:58 13.11.2021 (обновлено: 15:42 13.11.2021)
 
Турки предложили США "убраться" из Черного моря

Пользователей турецкого Haber7 возмутило присутствие кораблей ВМС США в Черном море

© Фото : U.S. Embassy TbilisiФлагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney в порту Батуми
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney в порту Батуми - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : U.S. Embassy Tbilisi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России по поводу присутствия американских военных кораблей в Черном море. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали сложившуюся ситуацию "игрой с огнем".
"Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси", — заявил ВЕФА.
"Цель сатаны — окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции. — Прим. ред.)", — выразил мнение Ястреб.
"Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море", — призвал Дженк.
Большой десантный корабль Азов на военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 17:10
Британцев насмешили слова Блинкена о "вторжении" России на Украину
Нашлись и те, кто не согласились с позицией России.
"США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой", — заявил Хызыр Ильяс Болен.
"Собака собаку не съест. Разыгрывают спектакль", — согласился с ним Точка.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАТурцияНАТОВоенно-морские силы СШАЧерное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей