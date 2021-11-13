https://ria.ru/20211113/mitropolit-1758922845.html
Митрополит Иларион надеется, что за фейки о вакцинации будут наказывать
Митрополит Иларион надеется, что за фейки о вакцинации будут наказывать - РИА Новости, 13.11.2021
Митрополит Иларион надеется, что за фейки о вакцинации будут наказывать
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что надеется на соответствующее... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:21
2021-11-13T16:21
2021-11-13T16:21
религия
вакцинация
русская православная церковь
здоровье - общество
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 13 ноября - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что надеется на соответствующее наказание тех, кто распространяет фейки о коронавирусе и вакцинации."Что касается распространения ложной информации о коронавирусе - это, конечно, печальное явление нашего времени. Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Ранее митрополит заявил, что верующие, выступающие за вакцинацию, основываются на многолетнем опыте Русской православной церкви (РПЦ), в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.
https://ria.ru/20211106/karantin-1757881559.html
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вакцинация, русская православная церковь, здоровье - общество, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, россия
Митрополит Иларион надеется, что за фейки о вакцинации будут наказывать
Митрополит Иларион надеется, что за распространение фейков о вакцинации будут наказывать