https://ria.ru/20211113/minoborony-1758912435.html
В Минобороны рассказали о полетах P-8А ВМС США над Черным морем
В Минобороны рассказали о полетах P-8А ВМС США над Черным морем - РИА Новости, 13.11.2021
В Минобороны рассказали о полетах P-8А ВМС США над Черным морем
Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов НАТО сместились, ведутся в северо-западной части Черного моря, сообщает... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:58
2021-11-13T14:58
2021-11-13T15:13
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов НАТО сместились, ведутся в северо-западной части Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что в районе действий кораблей США зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А ВМС США.В пресс-службе уточняют, что контроль за действиями кораблей США в Черном море ведут ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".Стратегический самолет Военно-воздушных сил США U-2S вел разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря, сообщает Минобороны России.Отмечается, что Минобороны РФ продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе.
https://ria.ru/20211113/ucheniya-1758913816.html
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в мире, сша, boeing p-8 poseidon, военно-морские силы сша, черное море, россия, нато
14:58 13.11.2021 (обновлено: 15:13 13.11.2021)
В Минобороны рассказали о полетах P-8А ВМС США над Черным морем
В Минобороны рассказали, что зафиксировали над Черным морем полеты трех патрульных P-8А