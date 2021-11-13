В МИД Белоруссии заявили об "однобокой" позиции США по беженцам
В МИД Белоруссии назвали заявление Байдена по беженцам проявлением двойных стандартов
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что заявление президента США Джо Байдена об озабоченности в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе является проявлением двойных стандартов.
Ранее американский президент заявил, что США довели до Белоруссии и России свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе.
"В очередной раз мы имеем дело с однобокой и селективной оценкой событий со стороны США. Это очередное проявление двойных стандартов и очередная попытка подлить геополитического масла в миграционную ситуацию на белорусско-польской границе", - сказал замминистра в субботу в интервью журналисту белорусского государственного телеканала ОНТ Игорю Туру в эфире на его Youtube-канале.
По словам замглавы МИД, миграционные процессы носят глобальный характер, и это всем очевидно. "Рост миграционных потоков во всем мире отражает то катастрофическое положение дел в регионах и странах основного исхода беженцев-мигрантов. Беларусь никогда не являлась и не является источником и причиной миграционных потоков, а лишь одна из многих транзитных стран на пути мигрантов в ЕС", - подчеркнул замминистра.
Он добавил, что "озабоченность", которую высказал Байден, должна напрямую касаться и Брюсселя, и Варшавы, и Вильнюса, и других столиц стран ЕС. Алейник подчеркнул, что "озабоченность" должна высказываться по поводу бездействия представителей ЕС и этих стран в ситуации с беженцами, нарушения международных обязательств по отношению к мигрантам и отсутствия реальных усилий по разрешению сложившейся ситуации.
"Наши соседи отказались от всех форматов конструктивного сотрудничества по этим вопросам", - напомнил замминистра.
В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.