https://ria.ru/20211113/migranty-1758939945.html

В МИД Белоруссии не видят желания со стороны ЕС вести диалог по мигрантам

В МИД Белоруссии не видят желания со стороны ЕС вести диалог по мигрантам - РИА Новости, 13.11.2021

В МИД Белоруссии не видят желания со стороны ЕС вести диалог по мигрантам

Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что не видит серьезных усилий со стороны ЕС вести диалог с Минском по решению миграционного кризиса, а... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T18:56

2021-11-13T18:56

2021-11-13T19:22

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что не видит серьезных усилий со стороны ЕС вести диалог с Минском по решению миграционного кризиса, а односторонних решений у Белоруссии нет.Замминистра подчеркнул, что в Минске не видят со стороны ЕС серьезных попыток выйти на официальный Минск, хотя белорусские власти на всех этапах декларировали готовность к диалогу, но без предварительных условий и на равноправной основе. "Эту проблему необходимо решать сообща. У нас нет на сегодняшний день каких-то односторонних рецептов по решению", - подчеркнул он.В то же время замминистра рассказал, что со структурами ООН, управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также c Красным крестом есть взаимодействие по вопросу помощи беженцам на границе Белоруссии и ЕС, они "активизировали свою работу по сбору дополнительных средств" для мигрантов."Со стороны европейских партнеров сегодня мы такой готовности (к сотрудничеству – ред.) не видим. Хотя есть осторожные выходы, сигналы о некоторой заинтересованности начать такой диалог, но пока без какой-то конкретики", - сказал замминистра. Он рассказал о своем телефонном разговоре с чиновником Европейской службы внешних действий, который высказал озабоченность ситуацией. "Мы довели до него нашу позицию, продекларировали нашу готовность к диалогу, необходимость искать сообща решение проблемы. Посмотрим, к чему это приведет", - добавил Алейник.В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758905162.html

https://ria.ru/20211113/polsha-1758899384.html

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