Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/migranty-1758939945.html
В МИД Белоруссии не видят желания со стороны ЕС вести диалог по мигрантам
В МИД Белоруссии не видят желания со стороны ЕС вести диалог по мигрантам - РИА Новости, 13.11.2021
В МИД Белоруссии не видят желания со стороны ЕС вести диалог по мигрантам
Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что не видит серьезных усилий со стороны ЕС вести диалог с Минском по решению миграционного кризиса, а... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T18:56
2021-11-13T19:22
в мире
мид белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
минск
польша
оон
юнисеф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775772_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_3ba8ac79d39fc3d82b677aa67b21003d.jpg
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что не видит серьезных усилий со стороны ЕС вести диалог с Минском по решению миграционного кризиса, а односторонних решений у Белоруссии нет.Замминистра подчеркнул, что в Минске не видят со стороны ЕС серьезных попыток выйти на официальный Минск, хотя белорусские власти на всех этапах декларировали готовность к диалогу, но без предварительных условий и на равноправной основе. "Эту проблему необходимо решать сообща. У нас нет на сегодняшний день каких-то односторонних рецептов по решению", - подчеркнул он.В то же время замминистра рассказал, что со структурами ООН, управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также c Красным крестом есть взаимодействие по вопросу помощи беженцам на границе Белоруссии и ЕС, они "активизировали свою работу по сбору дополнительных средств" для мигрантов."Со стороны европейских партнеров сегодня мы такой готовности (к сотрудничеству – ред.) не видим. Хотя есть осторожные выходы, сигналы о некоторой заинтересованности начать такой диалог, но пока без какой-то конкретики", - сказал замминистра. Он рассказал о своем телефонном разговоре с чиновником Европейской службы внешних действий, который высказал озабоченность ситуацией. "Мы довели до него нашу позицию, продекларировали нашу готовность к диалогу, необходимость искать сообща решение проблемы. Посмотрим, к чему это приведет", - добавил Алейник.В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758905162.html
https://ria.ru/20211113/polsha-1758899384.html
белоруссия
минск
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775772_84:0:1884:1350_1920x0_80_0_0_00af1fe2f35d72c58cf63133e764f73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, мид белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, минск, польша, оон, юнисеф, воз, международная организация по миграции
18:56 13.11.2021 (обновлено: 19:22 13.11.2021)
 
В МИД Белоруссии не видят желания со стороны ЕС вести диалог по мигрантам

Замглавы МИД Белоруссии: ЕС не стремится вести диалог с Минском по миграционному кризису

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiСотрудники военной полиции Польши на польско-белорусской границе
Сотрудники военной полиции Польши на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что не видит серьезных усилий со стороны ЕС вести диалог с Минском по решению миграционного кризиса, а односторонних решений у Белоруссии нет.

"С апреля наши настойчивые попытки наладить хоть какой-то канал коммуникации, диалога и провести консультации по вопросам миграции остаются без ответа, точнее мы получили формальный ответ, он отрицательный. Таким образом, мы не видим никаких усилий со стороны Евросоюза на сегодняшний день решать эти проблемы", - сказал Алейник в субботу в интервью журналисту белорусского государственного телеканала ОНТ Игорю Туру в эфире на его Youtube-канале.

Замминистра подчеркнул, что в Минске не видят со стороны ЕС серьезных попыток выйти на официальный Минск, хотя белорусские власти на всех этапах декларировали готовность к диалогу, но без предварительных условий и на равноправной основе. "Эту проблему необходимо решать сообща. У нас нет на сегодняшний день каких-то односторонних рецептов по решению", - подчеркнул он.
В то же время замминистра рассказал, что со структурами ООН, управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также c Красным крестом есть взаимодействие по вопросу помощи беженцам на границе Белоруссии и ЕС, они "активизировали свою работу по сбору дополнительных средств" для мигрантов.
Мужчина несет хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13:36
В лагере беженцев в Белоруссии установят палатки
"Со стороны европейских партнеров сегодня мы такой готовности (к сотрудничеству – ред.) не видим. Хотя есть осторожные выходы, сигналы о некоторой заинтересованности начать такой диалог, но пока без какой-то конкретики", - сказал замминистра. Он рассказал о своем телефонном разговоре с чиновником Европейской службы внешних действий, который высказал озабоченность ситуацией. "Мы довели до него нашу позицию, продекларировали нашу готовность к диалогу, необходимость искать сообща решение проблемы. Посмотрим, к чему это приведет", - добавил Алейник.
В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
12:25
Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией
 
В миреМИД БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссияМинскПольшаООНЮНИСЕФВОЗМеждународная организация по миграции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей