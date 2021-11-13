18:56 13.11.2021 (обновлено: 19:22 13.11.2021)
В МИД Белоруссии не видят желания со стороны ЕС вести диалог по мигрантам
Замглавы МИД Белоруссии: ЕС не стремится вести диалог с Минском по миграционному кризису
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что не видит серьезных усилий со стороны ЕС вести диалог с Минском по решению миграционного кризиса, а односторонних решений у Белоруссии нет.
"С апреля наши настойчивые попытки наладить хоть какой-то канал коммуникации, диалога и провести консультации по вопросам миграции остаются без ответа, точнее мы получили формальный ответ, он отрицательный. Таким образом, мы не видим никаких усилий со стороны Евросоюза на сегодняшний день решать эти проблемы", - сказал Алейник в субботу в интервью журналисту белорусского государственного телеканала ОНТ Игорю Туру в эфире на его Youtube-канале.
Замминистра подчеркнул, что в Минске не видят со стороны ЕС серьезных попыток выйти на официальный Минск, хотя белорусские власти на всех этапах декларировали готовность к диалогу, но без предварительных условий и на равноправной основе. "Эту проблему необходимо решать сообща. У нас нет на сегодняшний день каких-то односторонних рецептов по решению", - подчеркнул он.
В то же время замминистра рассказал, что со структурами ООН, управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также c Красным крестом есть взаимодействие по вопросу помощи беженцам на границе Белоруссии и ЕС, они "активизировали свою работу по сбору дополнительных средств" для мигрантов.
"Со стороны европейских партнеров сегодня мы такой готовности (к сотрудничеству – ред.) не видим. Хотя есть осторожные выходы, сигналы о некоторой заинтересованности начать такой диалог, но пока без какой-то конкретики", - сказал замминистра. Он рассказал о своем телефонном разговоре с чиновником Европейской службы внешних действий, который высказал озабоченность ситуацией. "Мы довели до него нашу позицию, продекларировали нашу готовность к диалогу, необходимость искать сообща решение проблемы. Посмотрим, к чему это приведет", - добавил Алейник.
В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.