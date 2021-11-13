https://ria.ru/20211113/migranty-1758938188.html

Захарова раскритиковала отношение Запада к кризису с мигрантами

Захарова раскритиковала отношение Запада к кризису с мигрантами - РИА Новости, 13.11.2021

Захарова раскритиковала отношение Запада к кризису с мигрантами

Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого "заманивал" их к себе, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T18:37

2021-11-13T18:37

2021-11-13T19:15

белоруссия

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

мария захарова

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого "заманивал" их к себе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По мнению дипломата, единственное решение в этой ситуации — коллективно помочь мигрантам, а не вести "политиканские разговоры"."Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека", — возмутилась Захарова.Как считает представитель МИД, "те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать".Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь. Как отмечали в белорусском Госпогранкомитете, ситуация на границе непростая, но со стороны Минска беженцам подвозят дрова, воду, доставляют другую гуманитарную помощь.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211111/udar-1758601687.html

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белоруссия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, мария захарова