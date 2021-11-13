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Захарова раскритиковала отношение Запада к кризису с мигрантами
Захарова раскритиковала отношение Запада к кризису с мигрантами - РИА Новости, 13.11.2021
Захарова раскритиковала отношение Запада к кризису с мигрантами
Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого "заманивал" их к себе, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T18:37
2021-11-13T19:15
белоруссия
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
мария захарова
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого "заманивал" их к себе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По мнению дипломата, единственное решение в этой ситуации — коллективно помочь мигрантам, а не вести "политиканские разговоры"."Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека", — возмутилась Захарова.Как считает представитель МИД, "те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать".Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь. Как отмечали в белорусском Госпогранкомитете, ситуация на границе непростая, но со стороны Минска беженцам подвозят дрова, воду, доставляют другую гуманитарную помощь.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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белоруссия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, мария захарова
18:37 13.11.2021 (обновлено: 19:15 13.11.2021)
 
Захарова раскритиковала отношение Запада к кризису с мигрантами

МИД России: Запад отворачивается от помощи мигрантам, хотя раньше "заманивал" их к себе

© REUTERSДети в лагере мигрантов на границе Польши и Белоруссии
Дети в лагере мигрантов на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© REUTERS
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого "заманивал" их к себе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?" — сказала она в эфире белорусского Youtube-канала "Главный. Тур".

По мнению дипломата, единственное решение в этой ситуации — коллективно помочь мигрантам, а не вести "политиканские разговоры".
"Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека", — возмутилась Захарова.
Как считает представитель МИД, "те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать".
Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь. Как отмечали в белорусском Госпогранкомитете, ситуация на границе непростая, но со стороны Минска беженцам подвозят дрова, воду, доставляют другую гуманитарную помощь.
Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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БелоруссияПольшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииМария Захарова
 
 
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