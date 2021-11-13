https://ria.ru/20211113/migranty-1758878942.html

Дипломат напомнил, что беженцы на границе Белоруссии могут обратиться в суд

Дипломат напомнил, что беженцы на границе Белоруссии могут обратиться в суд - РИА Новости, 13.11.2021

Дипломат напомнил, что беженцы на границе Белоруссии могут обратиться в суд

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T08:45

2021-11-13T08:45

2021-11-13T08:45

в мире

оон

польша

европейский суд

ближний восток

госпогранкомитет белоруссии

григорий лукьянцев

россия

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев напомнил о возможности для беженцев на польско-белорусской границе подать в суды жалоб на те или иные действия против них.В понедельник несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей крайне напряженная. Беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. По сообщению погранкомитета, "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения"."Если говорить о многосторонних договорах, которые существуют в рамках ООН, то есть Международный пакт о гражданских и политических правах, есть Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В рамках обоих этих международных договоров существуют контрольные органы, так называемые договорные органы по правам человека. В случае с пактом это комитет по правам человека. В случае с конвенцией против пыток – это комитет против пыток", - рассказал Лукьянцев.По его словам, "в обоих случаях есть возможность подачи индивидуальных сообщений со стороны пострадавших, жертв, со стороны международных НПО - жалоб на действия соответствующих властей".Он напомнил, что и Польша, и Литва являются участниками этих международных договоров. "Существует и Европейская конвенция по правам человека, где высшим надзирающим органом является Европейский суд по правам человека", - добавил российский дипломат.

https://ria.ru/20211113/sotrudnichestvo-1758876882.html

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в мире, оон, польша, европейский суд, ближний восток, госпогранкомитет белоруссии, григорий лукьянцев, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии