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"Мы знали, что это террористы": Европа винит Минск в том, что натворила
"Мы знали, что это террористы": Европа винит Минск в том, что натворила - РИА Новости, 13.11.2021
"Мы знали, что это террористы": Европа винит Минск в том, что натворила
Нынешняя ситуация с нелегалами на белорусско-польской границе, когда евросоюзовское воеводство перекладывает ответственность на кого угодно, вместо того чтобы... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:00
2021-11-13T08:08
авторы
терроризм
белоруссия
германия
франция
польша
ангела меркель
франсуа олланд
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Нынешняя ситуация с нелегалами на белорусско-польской границе, когда евросоюзовское воеводство перекладывает ответственность на кого угодно, вместо того чтобы взглянуть в зеркало, начался отнюдь не этой осенью, не этим летом. И не Минск, которому опять грозят пальчиком из Брюсселя, его устроил.Франсуа Олланд, выступая на этой неделе в парижском суде, который разбирается в том, кто несет ответственность за теракты в Париже, косвенно признал, что, открывая в 2015 году европейские ворота настежь, и он, и канцлер Меркель, и тогдашнее руководство ЕС отдавали себе отчет в том, что в потоке нелегалов есть, как заметил экс-президент Франции, "террористы".Напомним, что тогда так называемый балканский маршрут использовался миллионами сирийцев и жителей Ирака, которые спасались от войны (развязанной при полном одобрении Европы) с Дамаском. Во имя, как это и полагается, "величия гражданских свобод, торжества справедливости и общечеловеческих ценностей".Террористы из группировки ИГ* в этом хаосе чувствовали себя просто отлично, поскольку имели практически неограниченный доступ к вооружениям (его покупали у так называемой оппозиции режиму Асада) и крупному финансированию (например, им щедро платила французская компания Lafarge, у которой на территории, находившейся под контролем ИГ*, были заводы по производству цемента, чтобы предприятия функционировали в прежнем ритме). Было установлено, что Lafarge заплатила террористам более 15 миллионов евро — за защиту своих интересов.Чтобы объяснить и оправдать пропуск миллионов нелегалов на территорию ЕС, нужна была мощная пиар-поддержка от "неравнодушных лидеров мнений" (творческой интеллигенции) и со стороны прессы.А чтобы включить оба этих тумблера одновременно, требовался мощный новостной повод.Но такой, чтобы потряс. Продрал бы благополучных европейцев до их ливера, до печенок, до нутра.И повод нашли.Утонувший трехлетний мальчик Айлан/Алан Курди.Курдская семья из сирийского города Кобани, которая пыталась доплыть в утлой лодчонке до Европы.Также утонули мама мальчика и его старший брат.В живых остался лишь отец, потерявший двоих детей и жену.Тела детей вынесли волны на турецкий берег.Но фото, которое разошлось по всем медиа, было лишь то, на котором был крошечный мальчик в красной рубашонке и синих шортиках. Он словно спал, поджав ручки и ножки.Это Айлан Курди.Малыш, который мог быть сыном, внуком или племянником любого европейца.Сила удара по эмоциями была такова, что на улицы Берлина и Парижа вышли многотысячные манифестации с требованием принять беженцев.И Олланд с Меркель, следуя настроениям социума, выступили с заявлением, что две страны — основательницы ЕС намерены добиться открытия границ сообщества.Что и было сделано.До терактов в Париже оставалось примерно шесть недель.Как установило следствие, в этом многомиллионном потоке беженцев были и те, кто примет участие в расстреле в Париже, а потом и те, кто будет фигурировать в подготовке взрывов в брюссельском аэропорту и в метро столицы Бельгии.Возвращаясь к показаниям Олланда, нужно заметить: бывший французский лидер знал о том, что теракты обязательно произойдут. Более того, его информировали о возможных датах."Но не приставишь же к каждому возможному подозреваемому по полицейскому", — добавил человек, который, принимая присягу при вступлении в должность, клялся в течение своего пятилетнего президентского мандата охранять покой и благополучие сограждан.Нарушение обещаний президента?Полноте, это всего лишь политика, когда, чтобы следовать глобалистской идеологеме "все люди — братья!", к жизни сегодняшней отношения не имеющей, в заложники берут не только те сотни зрителей, что были на концерте в "Батаклане", но и десятки миллионов жителей объединенной Европы.Именно с этого момента, с осени 2015 года, массовый приток нелегалов в Европу стал политтехнологическим приемом, способом управлять кризисом, методом расправы с оппонентами (откуда и знаменитые тезисы про "мигрантофобию" и "ксенофобию") и рычагом для введения санкций. И внутри ЕС — как это успели на себе почувствовать, например, в Будапеште, и за его пределами — как это сейчас происходит с Минском.Собственно, для этого и нагнетается медийный шум, возгоняется напряженность, чтобы в момент, который окажется подходящим, принести сакральную жертву.Пока сообщения о гибели детей, которые не могут проникнуть на территорию Польши из Белоруссии, не подтверждаются.Но то, что при развитии сценария в сторону эскалации напряженности (а другого вектора пока не просматривается) такая жертва принесена будет, увы, сомнений мало.В Париже и Берлине, когда решили поиграть в бисер, но чужими жизнями, вряд ли предполагали, во что выльется их совместное решение открыть границы.Сегодня и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине у власти — другие люди, но доктрина тем не менее сохраняется.Она доказала свою эффективность для властей Евросоюза, поэтому рукотворные кризисы, подобные и нынешнему, и тому, что был шесть лет назад, будут продолжаться.Всякая страна, не угодившая ЕС, может стать мишенью для тысяч нелегалов, желающих "лучшей жизни для своих детей".И Россия не исключение.Потребуется дестабилизация (или новые санкции) — тут и возникнут миграционные потоки на границах.Люди как пешки — но когда и кого в Европе это могло остановить?Список участников этой партии в шашки все время меняется, но арбитры турнира всегда одни и те же.Именно они назначают правых и виноватых.Сейчас в ЕС на все лады обвиняют Лукашенко, но кто станет следующим?Ответ мы узнаем в самое ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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авторы, терроризм, белоруссия, германия, франция, польша, ангела меркель, франсуа олланд, евросоюз, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
08:00 13.11.2021 (обновлено: 08:08 13.11.2021)
 

"Мы знали, что это террористы": Европа винит Минск в том, что натворила

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДевочка стоит возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Девочка стоит возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Нынешняя ситуация с нелегалами на белорусско-польской границе, когда евросоюзовское воеводство перекладывает ответственность на кого угодно, вместо того чтобы взглянуть в зеркало, начался отнюдь не этой осенью, не этим летом. И не Минск, которому опять грозят пальчиком из Брюсселя, его устроил.
Женщина предлагает булку мужчине в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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Мигранты на белорусско-польской границе пожаловались на самочувствие
Франсуа Олланд, выступая на этой неделе в парижском суде, который разбирается в том, кто несет ответственность за теракты в Париже, косвенно признал, что, открывая в 2015 году европейские ворота настежь, и он, и канцлер Меркель, и тогдашнее руководство ЕС отдавали себе отчет в том, что в потоке нелегалов есть, как заметил экс-президент Франции, "террористы".
Напомним, что тогда так называемый балканский маршрут использовался миллионами сирийцев и жителей Ирака, которые спасались от войны (развязанной при полном одобрении Европы) с Дамаском. Во имя, как это и полагается, "величия гражданских свобод, торжества справедливости и общечеловеческих ценностей".
Террористы из группировки ИГ* в этом хаосе чувствовали себя просто отлично, поскольку имели практически неограниченный доступ к вооружениям (его покупали у так называемой оппозиции режиму Асада) и крупному финансированию (например, им щедро платила французская компания Lafarge, у которой на территории, находившейся под контролем ИГ*, были заводы по производству цемента, чтобы предприятия функционировали в прежнем ритме). Было установлено, что Lafarge заплатила террористам более 15 миллионов евро — за защиту своих интересов.
Чтобы объяснить и оправдать пропуск миллионов нелегалов на территорию ЕС, нужна была мощная пиар-поддержка от "неравнодушных лидеров мнений" (творческой интеллигенции) и со стороны прессы.
Самолеты на перроне в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 22:12
Turkish Airlines не пустит граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы в Минск
А чтобы включить оба этих тумблера одновременно, требовался мощный новостной повод.
Но такой, чтобы потряс. Продрал бы благополучных европейцев до их ливера, до печенок, до нутра.
И повод нашли.
Утонувший трехлетний мальчик Айлан/Алан Курди.
Курдская семья из сирийского города Кобани, которая пыталась доплыть в утлой лодчонке до Европы.
Также утонули мама мальчика и его старший брат.
В живых остался лишь отец, потерявший двоих детей и жену.
Мигранты после прибытия в лодке на греческий остров Кос. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2015
4 сентября 2015, 16:34
Отец утонувшего ребенка из Сирии просит решить проблему беженцевСириец Абдулла Курди, фотография утонувшего сына которого облетела весь мир, рассказал о кораблекрушении, в котором погибло 12 беженцев, в том числе его жена и двое детей.
Тела детей вынесли волны на турецкий берег.
Но фото, которое разошлось по всем медиа, было лишь то, на котором был крошечный мальчик в красной рубашонке и синих шортиках. Он словно спал, поджав ручки и ножки.
Это Айлан Курди.
Малыш, который мог быть сыном, внуком или племянником любого европейца.
Сила удара по эмоциями была такова, что на улицы Берлина и Парижа вышли многотысячные манифестации с требованием принять беженцев.
И Олланд с Меркель, следуя настроениям социума, выступили с заявлением, что две страны — основательницы ЕС намерены добиться открытия границ сообщества.
Что и было сделано.
До терактов в Париже оставалось примерно шесть недель.
Как установило следствие, в этом многомиллионном потоке беженцев были и те, кто примет участие в расстреле в Париже, а потом и те, кто будет фигурировать в подготовке взрывов в брюссельском аэропорту и в метро столицы Бельгии.
На месте взрыва в метрополитене Брюсселя. 22 марта 2016 - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 07:26
Серия терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года
Возвращаясь к показаниям Олланда, нужно заметить: бывший французский лидер знал о том, что теракты обязательно произойдут. Более того, его информировали о возможных датах.
"Но не приставишь же к каждому возможному подозреваемому по полицейскому", — добавил человек, который, принимая присягу при вступлении в должность, клялся в течение своего пятилетнего президентского мандата охранять покой и благополучие сограждан.
Нарушение обещаний президента?
Полноте, это всего лишь политика, когда, чтобы следовать глобалистской идеологеме "все люди — братья!", к жизни сегодняшней отношения не имеющей, в заложники берут не только те сотни зрителей, что были на концерте в "Батаклане", но и десятки миллионов жителей объединенной Европы.
Именно с этого момента, с осени 2015 года, массовый приток нелегалов в Европу стал политтехнологическим приемом, способом управлять кризисом, методом расправы с оппонентами (откуда и знаменитые тезисы про "мигрантофобию" и "ксенофобию") и рычагом для введения санкций. И внутри ЕС — как это успели на себе почувствовать, например, в Будапеште, и за его пределами — как это сейчас происходит с Минском.
Собственно, для этого и нагнетается медийный шум, возгоняется напряженность, чтобы в момент, который окажется подходящим, принести сакральную жертву.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.09.2018
17 сентября 2018, 13:41
МИД Венгрии заявил о продолжении миграционной политики, несмотря на волю ЕС
Пока сообщения о гибели детей, которые не могут проникнуть на территорию Польши из Белоруссии, не подтверждаются.
Но то, что при развитии сценария в сторону эскалации напряженности (а другого вектора пока не просматривается) такая жертва принесена будет, увы, сомнений мало.
В Париже и Берлине, когда решили поиграть в бисер, но чужими жизнями, вряд ли предполагали, во что выльется их совместное решение открыть границы.
Сегодня и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине у власти — другие люди, но доктрина тем не менее сохраняется.
Она доказала свою эффективность для властей Евросоюза, поэтому рукотворные кризисы, подобные и нынешнему, и тому, что был шесть лет назад, будут продолжаться.
Всякая страна, не угодившая ЕС, может стать мишенью для тысяч нелегалов, желающих "лучшей жизни для своих детей".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 09:14
Захарова упрекнула Лондон и Париж в лицемерии из-за беженцев
И Россия не исключение.
Потребуется дестабилизация (или новые санкции) — тут и возникнут миграционные потоки на границах.
Люди как пешки — но когда и кого в Европе это могло остановить?
Список участников этой партии в шашки все время меняется, но арбитры турнира всегда одни и те же.
Именно они назначают правых и виноватых.
Сейчас в ЕС на все лады обвиняют Лукашенко, но кто станет следующим?
Ответ мы узнаем в самое ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Польские полицейские на границе Польши и Белоруссии в районе пропускного пункта Кузница - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 14:14
Германия обсуждает с Россией ситуацию на границе Польши и Белоруссии
 
АвторыТерроризмБелоруссияГерманияФранцияПольшаАнгела МеркельФрансуа ОлландЕвросоюзМигрантыРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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