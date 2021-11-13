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МИД отметил, что обвинения США в адрес России стали более агрессивными
МИД отметил, что обвинения США в адрес России стали более агрессивными - РИА Новости, 13.11.2021
МИД отметил, что обвинения США в адрес России стали более агрессивными
В действиях Вашингтона и его союзников прослеживается негативная тенденция ко все более жестким выпадам против Москвы, заявили в МИД России. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T17:41
2021-11-13T20:56
в мире
сша
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
организация по запрещению химического оружия
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В действиях Вашингтона и его союзников прослеживается негативная тенденция ко все более жестким выпадам против Москвы, заявили в МИД России."На площадке Организации по запрещению химического оружия и в Совете Безопасности ООН страны, "повязанные" евроатлантической солидарностью, а также их клиенты и сателлиты стали еще агрессивнее выступать с бездоказательными обвинениями в адрес России в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР. На свет вновь вытаскивается инспирированное Великобританией "дело Скрипалей" и мнимое отравление Алексея Навального", — говорится в комментарии на сайте ведомства.В министерстве отметили, что Лондон по-прежнему не предоставил никаких доказательств своих обвинений. В свою очередь, Германия, Франция и Швеция наотрез отказываются взаимодействовать с Москвой по поводу расследования того, где, когда и при каких обстоятельствах за пределами России в биоматериалах Навального оказалось отравляющее вещество, именуемое на Западе "Новичком". Этим они нарушают Конвенциию о запрещении химического оружия и международные договоренности о правовой помощи."Наши призывы к укреплению режима КЗХО не встречают у западников конструктивного отклика. В результате с сожалением приходится констатировать, что некогда авторитетная независимая техническая организация — ОЗХО — превращается в инструмент обслуживания геополитических интересов узкой группы государств", — считают в МИД.Как добавили в министерстве, в последнее время США стали активнее продвигать тему своей "приверженности" КЗХО на международных площадках и в медиапространстве. При этом Вашингтон не акцентирует внимание на то, что боевые отравляющие вещества планируется уничтожить не ранее сентября 2023 года, — это нарушает сроки, изначально установленные по КЗХО, более чем на десять лет.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального они не нашли.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле в этой связи указывали, что Берлин не сообщал Москве о своих выводах. В МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц ФРГ направили три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, но ответы на них так и не получили. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
https://ria.ru/20210823/navalnyy-1746818091.html
https://ria.ru/20210820/antonov-1746640881.html
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в мире, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), организация по запрещению химического оружия, россия
17:41 13.11.2021 (обновлено: 20:56 13.11.2021)
 
МИД отметил, что обвинения США в адрес России стали более агрессивными

МИД России: США и их союзники стали агрессивнее обвинять Москву по теме химоружия

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В действиях Вашингтона и его союзников прослеживается негативная тенденция ко все более жестким выпадам против Москвы, заявили в МИД России.
"На площадке Организации по запрещению химического оружия и в Совете Безопасности ООН страны, "повязанные" евроатлантической солидарностью, а также их клиенты и сателлиты стали еще агрессивнее выступать с бездоказательными обвинениями в адрес России в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР. На свет вновь вытаскивается инспирированное Великобританией "дело Скрипалей" и мнимое отравление Алексея Навального", — говорится в комментарии на сайте ведомства.
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В министерстве отметили, что Лондон по-прежнему не предоставил никаких доказательств своих обвинений. В свою очередь, Германия, Франция и Швеция наотрез отказываются взаимодействовать с Москвой по поводу расследования того, где, когда и при каких обстоятельствах за пределами России в биоматериалах Навального оказалось отравляющее вещество, именуемое на Западе "Новичком". Этим они нарушают Конвенциию о запрещении химического оружия и международные договоренности о правовой помощи.
"Наши призывы к укреплению режима КЗХО не встречают у западников конструктивного отклика. В результате с сожалением приходится констатировать, что некогда авторитетная независимая техническая организация — ОЗХО — превращается в инструмент обслуживания геополитических интересов узкой группы государств", — считают в МИД.
Как добавили в министерстве, в последнее время США стали активнее продвигать тему своей "приверженности" КЗХО на международных площадках и в медиапространстве. При этом Вашингтон не акцентирует внимание на то, что боевые отравляющие вещества планируется уничтожить не ранее сентября 2023 года, — это нарушает сроки, изначально установленные по КЗХО, более чем на десять лет.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Антонов заявил о попытках США "подорвать" отношения с Россией
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального они не нашли.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле в этой связи указывали, что Берлин не сообщал Москве о своих выводах. В МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц ФРГ направили три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, но ответы на них так и не получили. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
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В миреСШАООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Организация по запрещению химического оружияРоссия
 
 
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