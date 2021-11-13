https://ria.ru/20211113/metro-1758948794.html
Погибший в московском метро мужчина пытался спасти другого пассажира
Погибший в московском метро мужчина пытался спасти другого пассажира - РИА Новости, 14.11.2021
Погибший в московском метро мужчина пытался спасти другого пассажира
Мужчина, погибший на станции метро "Сходненская", хотел спасти другого пассажира, отмечается в Telegram-канале дептранса Москвы. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-13T21:05
2021-11-13T21:05
2021-11-14T00:01
происшествия
московский метрополитен
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мужчина, погибший на станции метро "Сходненская", хотел спасти другого пассажира, отмечается в Telegram-канале дептранса Москвы.Как видно на кадрах с камер наблюдения, он попытался удержать другого человека на платформе, но сам упал и погиб. Благодаря бдительности машиниста, первый остался жив."Выживший скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.Его ищет полиция. Суд решит, были ли действия виновника происшествия умышленными. Если его вину докажут, он понесет ответственность и должен будет возместить ущерб Мосметро.Как указали в дептрансе, в результате происшествия отменили движение около 20 поездов. Ранее сообщалось, что движение по "фиолетовой" ветке было остановлено на участке от "Планерной" до станции "Спартак".
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московский метрополитен, москва, департамент транспорта г. москвы
21:05 13.11.2021 (обновлено: 00:01 14.11.2021)
Погибший в московском метро мужчина пытался спасти другого пассажира
Погибший в московском метро мужчина пытался спасти другого пассажира
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Мужчина, погибший на станции метро "Сходненская", хотел спасти другого пассажира, отмечается в Telegram
-канале дептранса
Москвы.
Как видно на кадрах с камер наблюдения, он попытался удержать другого человека на платформе, но сам упал и погиб. Благодаря бдительности машиниста, первый остался жив.
"Выживший скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.
Его ищет полиция. Суд решит, были ли действия виновника происшествия умышленными. Если его вину докажут, он понесет ответственность и должен будет возместить ущерб Мосметро.
Как указали в дептрансе, в результате происшествия отменили движение около 20 поездов. Ранее сообщалось, что движение по "фиолетовой" ветке было остановлено на участке от "Планерной" до станции "Спартак".