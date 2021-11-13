https://ria.ru/20211113/metro-1758948794.html

Погибший в московском метро мужчина пытался спасти другого пассажира

Погибший в московском метро мужчина пытался спасти другого пассажира - РИА Новости, 14.11.2021

Погибший в московском метро мужчина пытался спасти другого пассажира

Мужчина, погибший на станции метро "Сходненская", хотел спасти другого пассажира, отмечается в Telegram-канале дептранса Москвы. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-13T21:05

2021-11-13T21:05

2021-11-14T00:01

происшествия

московский метрополитен

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мужчина, погибший на станции метро "Сходненская", хотел спасти другого пассажира, отмечается в Telegram-канале дептранса Москвы.Как видно на кадрах с камер наблюдения, он попытался удержать другого человека на платформе, но сам упал и погиб. Благодаря бдительности машиниста, первый остался жив."Выживший скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.Его ищет полиция. Суд решит, были ли действия виновника происшествия умышленными. Если его вину докажут, он понесет ответственность и должен будет возместить ущерб Мосметро.Как указали в дептрансе, в результате происшествия отменили движение около 20 поездов. Ранее сообщалось, что движение по "фиолетовой" ветке было остановлено на участке от "Планерной" до станции "Спартак".

https://ria.ru/20211108/passazhiry-1758075430.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва, департамент транспорта г. москвы