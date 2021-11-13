https://ria.ru/20211113/metro-1758943306.html

Движение в московском метро восстановили

Движение в московском метро восстановили - РИА Новости, 13.11.2021

Движение в московском метро восстановили

Движение на севере Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T19:42

2021-11-13T19:42

2021-11-13T19:42

происшествия

московский метрополитен

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Движение на севере Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."Движение Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее в московском метро останавливалось движение поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" из-за человека на пути

https://ria.ru/20211027/metro-1756430470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва, департамент транспорта г. москвы