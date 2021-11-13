https://ria.ru/20211113/metro-1758943306.html
Движение в московском метро восстановили
Движение в московском метро восстановили - РИА Новости, 13.11.2021
Движение в московском метро восстановили
Движение на севере Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T19:42
2021-11-13T19:42
2021-11-13T19:42
происшествия
московский метрополитен
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Движение на севере Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."Движение Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее в московском метро останавливалось движение поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" из-за человека на пути
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происшествия, московский метрополитен, москва, департамент транспорта г. москвы
Движение в московском метро восстановили
Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановили