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В Москве на фиолетовой линии метро остановлено движение поездов
В Москве на фиолетовой линии метро остановлено движение поездов - РИА Новости, 13.11.2021
В Москве на фиолетовой линии метро остановлено движение поездов
В московском метро остановлено движение поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути, сообщает... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T19:19
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московский метрополитен
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В московском метро остановлено движение поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.
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московский метрополитен, происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
19:19 13.11.2021 (обновлено: 19:20 13.11.2021)
 
В Москве на фиолетовой линии метро остановлено движение поездов

Движение поездов на фиолетовой линии метро в Москве остановлено из-за человека на пути

© Фото : Алексей ТрошинСтанция метро Планерная
Станция метро Планерная - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : Алексей Трошин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В московском метро остановлено движение поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.
"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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Два пассажира едва не попали под поезд в московском метро
 
Московский метрополитенПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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