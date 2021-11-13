https://ria.ru/20211113/metro-1758941285.html

В Москве на фиолетовой линии метро остановлено движение поездов

В Москве на фиолетовой линии метро остановлено движение поездов - РИА Новости, 13.11.2021

В Москве на фиолетовой линии метро остановлено движение поездов

В московском метро остановлено движение поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути, сообщает... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T19:19

2021-11-13T19:19

2021-11-13T19:20

московский метрополитен

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В московском метро остановлено движение поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

https://ria.ru/20211108/passazhiry-1758075430.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский метрополитен, происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы