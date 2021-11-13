https://ria.ru/20211113/metro-1758941285.html
В Москве на фиолетовой линии метро остановлено движение поездов
В Москве на фиолетовой линии метро остановлено движение поездов - РИА Новости, 13.11.2021
В Москве на фиолетовой линии метро остановлено движение поездов
В московском метро остановлено движение поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути, сообщает... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T19:19
2021-11-13T19:19
2021-11-13T19:20
московский метрополитен
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21304/10/213041048_0:85:640:445_1920x0_80_0_0_dd42b23fb0dc9b04b1c28cae504f80c1.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В московском метро остановлено движение поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.
https://ria.ru/20211108/passazhiry-1758075430.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21304/10/213041048_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_83c9e2ad286af993b0d5e3b586b3880b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский метрополитен, происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
19:19 13.11.2021 (обновлено: 19:20 13.11.2021)
В Москве на фиолетовой линии метро остановлено движение поездов
Движение поездов на фиолетовой линии метро в Москве остановлено из-за человека на пути