https://ria.ru/20211113/melnik-1758870614.html

Киев взбесил план Европы по колонизации Украины

Посол Украины обвинил Европу в "колониализме" - РИА Новости, 13.11.2021

Киев взбесил план Европы по колонизации Украины

Предложение депутата бундестага Нильса Шмида об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину является проявлением "немецкого колониализма" и... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T03:12

2021-11-13T03:12

2021-11-13T03:12

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Предложение депутата бундестага Нильса Шмида об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину является проявлением "немецкого колониализма" и "двойных стандартов", об этом в эфире радио Deutschlandfunk заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник."Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались. Это признак отсутствия уважения, как говорят некоторые - высокомерия по отношению к Украине", - подчеркнул Мельник.По его словам, в предложении Шмида "есть определенные нотки немецкого колониализма", которые хорошо знакомы украинцам с темных времен "войны на уничтожение" (Великой Отечественной войны. – прим. ред.)."В то время наша страна считалась "жизненным пространством", и сегодня, похоже, некоторые политики рассматривают нас не как равноправных партнеров, а как территорию по соседству, в некотором роде свалку для мигрантов, чтобы они ни в коем случае не попадали в ЕС. И тут мы видим четкие двойные стандарты", - заявил дипломат.Мельник также упрекнул Евросоюз в недостаточном, по его мнению, реагировании на ситуацию с беженцами, добавив при этом, что Киев готов обсуждать официальное предложение по мигрантам от Брюсселя в случае его поступления.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758457462.html

https://ria.ru/20211113/granitsa-1758866027.html

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в мире, украина, литва, белоруссия, германия, евросоюз, александр лукашенко, андрей мельник, нильс шмид, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии