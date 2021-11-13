https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758924255.html

Лукашенко раскрыл секрет долголетия

Лукашенко раскрыл секрет долголетия - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко раскрыл секрет долголетия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко советует не есть ничего импортного, чтобы дольше жить. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T16:37

2021-11-13T16:37

2021-11-13T16:37

общество

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко советует не есть ничего импортного, чтобы дольше жить."Надо было оберегаться как-то, вести образ жизни такой, чтобы меньше болеть. Чтобы иммунитет был нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу я никогда в жизни не болел. И все это уходит туда, в детство, когда ты до этих "белых мух", как у нас снег называют, босиком ходишь", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".Он также сообщил, что купался в холодной речке и занимался спортом.Он также посоветовал есть только белорусскую картошку.

https://ria.ru/20211102/lukashenko-1757375404.html

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758912530.html

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2021

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общество, александр лукашенко