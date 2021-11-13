Лукашенко раскрыл секрет долголетия
Президент Белоруссии Лукашенко посоветовал не есть ничего импортного, чтобы дольше жить
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко советует не есть ничего импортного, чтобы дольше жить.
"Надо было оберегаться как-то, вести образ жизни такой, чтобы меньше болеть. Чтобы иммунитет был нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу я никогда в жизни не болел. И все это уходит туда, в детство, когда ты до этих "белых мух", как у нас снег называют, босиком ходишь", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".
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Он также сообщил, что купался в холодной речке и занимался спортом.
"Вы знаете, вот эта пандемия показала… Нас Господь взял и встряхнул, потому что мы неправильно жили, неправильно живем. Сидячая работа, домой пришли, на диван легли, раньше газетку, а сейчас в айфон тычем, лежим, довольны, телевизор смотрим. А два часа в день отработать надо. Два часа – это закон. Поэтому я беру топор, иду рубить дрова. И это полезно. И здоровое питание. Никогда не ешь ничего импортного – будешь жить долго", - отметил белорусский лидер.
Он также посоветовал есть только белорусскую картошку.