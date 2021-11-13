https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913929.html

Лукашенко потребовал доказать обвинения в адрес Минска

Лукашенко потребовал доказать обвинения в адрес Минска - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко потребовал доказать обвинения в адрес Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал предъявить доказательства от тех, кто обвиняет его в оплате организации миграционного кризиса на границе с... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:07

2021-11-13T15:07

2021-11-13T15:07

в мире

оон

белоруссия

гродненская область

польша

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал предъявить доказательства от тех, кто обвиняет его в оплате организации миграционного кризиса на границе с Польшей."...И, допустим, требовать от меня, чтобы я... за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его? Именно останавливал, а не финансировал, как американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?! И вообще: факты на стол! Если я финансирую, положите факты на стол! Но это же американцы: а чего, они же великие - языком ляпнули и забыли, что сказали", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Положите на стол факты, где хоть один человек из государственной власти профинансировал или даже бизнесмен", - добавил он.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.

https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758912814.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/migranty-1758902374.html

белоруссия

гродненская область

польша

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в мире, оон, белоруссия, гродненская область, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии