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https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913929.html
Лукашенко потребовал доказать обвинения в адрес Минска
Лукашенко потребовал доказать обвинения в адрес Минска - РИА Новости, 13.11.2021
Лукашенко потребовал доказать обвинения в адрес Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал предъявить доказательства от тех, кто обвиняет его в оплате организации миграционного кризиса на границе с... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:07
2021-11-13T15:07
в мире
оон
белоруссия
гродненская область
польша
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал предъявить доказательства от тех, кто обвиняет его в оплате организации миграционного кризиса на границе с Польшей."...И, допустим, требовать от меня, чтобы я... за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его? Именно останавливал, а не финансировал, как американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?! И вообще: факты на стол! Если я финансирую, положите факты на стол! Но это же американцы: а чего, они же великие - языком ляпнули и забыли, что сказали", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Положите на стол факты, где хоть один человек из государственной власти профинансировал или даже бизнесмен", - добавил он.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758912814.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211113/migranty-1758902374.html
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в мире, оон, белоруссия, гродненская область, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:07 13.11.2021
 
Лукашенко потребовал доказать обвинения в адрес Минска

Лукашенко потребовал от США не "ляпать языком", обвиняя Минск в миграционном кризисе

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал предъявить доказательства от тех, кто обвиняет его в оплате организации миграционного кризиса на границе с Польшей.
"...И, допустим, требовать от меня, чтобы я... за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его? Именно останавливал, а не финансировал, как американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?! И вообще: факты на стол! Если я финансирую, положите факты на стол! Но это же американцы: а чего, они же великие - языком ляпнули и забыли, что сказали", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
15:01
Самолеты "Белавиа" не привозили мигрантов в Белоруссию, заявил Лукашенко
"Положите на стол факты, где хоть один человек из государственной власти профинансировал или даже бизнесмен", - добавил он.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
Мигранты на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
12:55В мире
Польша обвинила Белоруссию в "вооружении" мигрантов слезоточивым газом
 
В миреООНБелоруссияГродненская областьПольшаАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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