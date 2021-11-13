Лукашенко потребовал доказать обвинения в адрес Минска
Лукашенко потребовал от США не "ляпать языком", обвиняя Минск в миграционном кризисе
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал предъявить доказательства от тех, кто обвиняет его в оплате организации миграционного кризиса на границе с Польшей.
"...И, допустим, требовать от меня, чтобы я... за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его? Именно останавливал, а не финансировал, как американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?! И вообще: факты на стол! Если я финансирую, положите факты на стол! Но это же американцы: а чего, они же великие - языком ляпнули и забыли, что сказали", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
"Положите на стол факты, где хоть один человек из государственной власти профинансировал или даже бизнесмен", - добавил он.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.